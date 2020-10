Putignano: semaforo verde per la rimozione del passaggio a livello

Via libera a Putignano all’intervento per l’eliminazione del passaggio a livello e la realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclabile. L’amministrazione comunale ha impegnato 4.788mila euro per dare seguito alla convenzione siglata tra il Comune e RFI.

"L’amministrazione dimostra di tenere fede agli impegni presi - dichiara l’assessore alla Mobilità urbana Massimo Dringoli - operando perché finalmente i passaggi a livello che ostacolano la mobilità delle periferie siano rimossi il prima possibile".

La convenzione tra Comune e RFI prevede che quest’ultima sopprima il passaggio a livello di Putignano solo dopo che il Comune avrà realizzato il sottovia carrabile all’altezza di via Targioni Tozzetti. A spese di RFI invece la realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale che agevolerà la mobilità dolce dell’area. I lavori saranno realizzati a partire dall’inizio del 2022 per chiudersi entro il 2023.

Rientrano nell’accordo di convenzione anche le progettazioni definitive dei sottopassi di via Gagno, via Rindi, del collegamento stradale tra via XXIV Maggio e via San Jacopo, del sottovia di via XXIV Maggio. Per quest’ultimo intervento non sarà possibile costruire un sottovia carrabile, per la presenza di sottoservizi quali fognature e condotte idriche che rendono impossibile l’intervento. Per quanto riguarda il passaggio a livello ai Passi, l’amministrazione convocherà un’assemblea pubblica per concertare assieme ai residenti della zona le soluzioni percorribili per eliminare anche questo ultimo ostacolo alla viabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.