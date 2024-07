A seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, i tecnici di Euroambiente hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo in piazza Santa Croce in Fossabanda a Pisa, dal quale è emerso che un albero di pino domestico radicato è seccato e morto in piedi, probabilmente a causa di agente fungino. Domani, giovedì 4 luglio, per motivi di pubblica sicurezza, l’albero verrà rimosso.