Decoro urbano: oltre 350 rottami di biciclette rimosse nel 2022

Sono 353 i rottami di biciclette rimossi a Pisa nel solo 2022. Il dato è reso noto dall'azienda Pisamo.

Le biciclette che versano in condizioni di rottami possono essere rimosse in virtù di un servizio apposito appunto di Pisamo in presenza e col coordinamento della Polizia municipale, importante in ottica di preservazione del decoro delle strade cittadine.



La catena antifurto, una volta tagliata, viene conservata assieme alla bicicletta nel deposito ubicato in via Carlo Ludovico Ragghianti n. 14, con annotazione sull'apposito registro della numerazione progressiva, il tipo, la marca, il colore e lo stato di conservazione.

I legittimi proprietari si possono presentare al magazzino entro sei mesi dall’operazione, muniti di documento di identità e chiave del lucchetto presente al momento della rimozione, fornendo una descrizione della bicicletta da ritirare.

Se il controllo da parte dell’addetto dà esito positivo, il proprietario, pagando 15 € a copertura delle spese di rimozione e deposito, può ritirare il mezzo.

Cinque quelle recuperate nel 2022 dai proprietari.

Nel caso in cui dopo sei mesi dalla rimozione non sarà giunta alcuna richiesta di ritiro, le biciclette possono essere rese nuovamente funzionanti e vendute a terzi.

Nel 2022 ne sono state vendute 100.

Il deposito è aperto il lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 12.00, oltre al martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:00.