San Giuliano Terme: avviata la rimozione della struttura dell'ex mercato

Pontasserchio si appresta ad assistere alla completa riqualificazione di piazza Giovanni XXIII, che diventerà un parcheggio intermodale. Nella mattina di lunedì 10 luglio sono iniziate le operazioni di rimozione della struttura ormai fatiscente dell'ex mercato che sorge nella piazza interessata da un grande progetto di rigenerazione urbana. "L'obiettivo è quello di raggiungere un radicale miglioramento delle varie mobilità che interessano il nostro territorio e della fruibilità degli spazi" spiega l'assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Francesco Corucci.

"Gli interventi prevedono il rifacimento della pavimentazione del parcheggio, della segnaletica orizzontale e verticale, dell'area rialzata, dove c'è l'attuale fabbricato da demolire, con rifacimento di pavimentazione in calcestruzzo architettonico che andrà a migliorare l'estetica del luogo. Sarà inoltre realizzato il nuovo impianto di pubblica illuminazione e rifatto l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, insieme alla realizzazione di tre strutture prefabbricate, un wc pubblico con tre bagni separati, un box per deposito bike ed un chiosco bar ristoro con servizi interni, spazio al chiuso e due dehors all'aperto. Attualmente c'è la predisposizione per una nuova torretta di ricarica veicolare oltre a quella di un fontanello con alloggiamenti per contatori dedicati di acqua e corrente".

"San Giuliano Terme è al passo con la transizione ecologica grazie ad importanti progetti di rigenerazione urbana che cambieranno in meglio il volto del nostro Comune - afferma l'assessore alla progettazione e rigenerazione urbana Matteo Cecchelli - Con la realizzazione del parcheggio intermodale restituiremo non solo uno spazio completamente rinnovato e decoroso, ma soprattutto un'opera che andrà a migliorare sensibilmente la qualità della mobilità in una zona nevralgica per i collegamenti dell'area pisana, in particolare per San Giuliano Terme e Vecchiano. Il parcheggio sarà collegato alla pista ciclopedonale 'Puccini' che fiancheggia il fiume Serchio, del quale vogliamo favorire l'intermodalità tramite sistemi di mobilità dolce e pubblica, oltre che elettrica".

Come afferma il sindaco Sergio Di Maio "piazza Giovanni XXIII è un'area di strategica importanza per il nostro territorio, un luogo al quale siamo molto affezionati e che vogliamo restituire completamente riqualificato e pronto per affrontare le sfide della transizione ecologica, investendo oltre 730mila euro su mobilità elettrica, pubblica e dolce e, contemporaneamente, per dare beneficio ai cittadini di Pontasserchio quanto a disponibilità di parcheggi". "Il 21 luglio terminerà la gara di affidamento dei lavori che porteranno a termine l'opera entro la fine dell'anno, stiamo procedendo spediti con i progetti che cambieranno in meglio il volto del nostro comune, lo facciamo stando al passo con i tempi e, soprattutto, mettendo sempre al centro il cittadino" conclude Di Maio.