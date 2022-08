Ringraziamento al ministro Lamorgese dal Siulp Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Signor Ministro, a nome del sindacato che rappresento nella provincia di Pisa, fuori da ogni sorta di strumentalizzazione, Le esprimo il più sentito ringraziamento per aver dato una risposta di attenzione alla sicurezza dei cittadini dell’intera provincia pisana inviando rinforzi che andranno ad implementare quei servizi già pianificati da tempo in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Signor Ministro, un grazie per il suo costante lavoro, sempre svolto in modo silenzioso, concreto, serio ed ancor più apprezzabile rispetto a quelle forme propagandistiche, per aver dato ascolto alla richiesta di rinforzo degli organici al fine di rendere più ottimale il lavoro del Questore e un grazie soprattutto per avere zittito quanti, ieri, davano per scontato che solo con un Nuovo Ministro (dopo il 25 settembre) ci sarebbe stata la giusta attenzione alle problematiche che interessano la citta della Torre, ma pronti oggi, dopo il suo intervento, da un lato a prendersi i meriti dei rinforzi inviati e dall’altro a continuare nella loro azione di scarica barile. Signor Ministro, Lei ben conosce la serietà e la professionalità che contraddistingue il SIULP, il primo sindacato della Polizia e sa che non abbiamo bisogno di salire sulla cresta dell’onda per prenderci meriti, a NOI interessano le soluzioni e a conferma di ciò ci rivolgiamo ancora a Lei affinché PISA, dove insiste un aeroporto tra i più importanti di Italia, uno snodo ferroviario di notevole rilevanza, siti monumentali patrimonio dell‘intera umanità e uno dei siti sanitari d’eccellenza dell’intero Paese nonché sotto l’aspetto universitario, in termini di sicurezza non venga considerata ancora alla stregua di una piccola provincia. Stante quanto sopra, il SIULP-PISA auspica che Lei Signor Ministro, seppur nel periodo che ci separa dai risultati elettorali del 25 settembre p.v. possa intervenire ancora a favore della sicurezza dei cittadini dell’intera provincia pisana, (sebbene le tante strumentalizzazioni poste in essere, da taluni soggetti anche dopo il suo intervento del 19 agosto u.s.), per avviare quelle necessarie procedure per innalzare la fascia della Questura di Pisa consentendo un aumento dell’organico per fronteggiare le necessità in termini di sicurezza della provincia pisana che somiglia sempre più a quella di una metropoli e per far fronte all’uscita, a breve, per raggiunti limiti di età, di tantissimi poliziotti. Il SIULP-PISA nell’auspicio che quanto prima venga chiarito anche il significato di alcune affermazioni “cavilli giuridici che tengono a piede libero soggetti pericolosissimi” e ancora “Lo stesso impegno lo pretendiamo dalle altre articolazioni dello Stato presenti in città, affinché si garantiscano prevenzione e legalità per evitare il ripetersi di tragedie come quella avvenuta ieri in via Corridoni", porge un particolare e sentito ringraziamento al Questore BONACCORSO, per il costante impegno profuso tra mille difficoltà, il quale, non curante delle diverse strumentalizzazioni poste in essere negli ultimi mesi e senza trincerarsi in paraventi spesso usati da altri soggetti, ha continuato a svolgere il proprio lavoro nel rispetto delle leggi, a testimonianza ulteriore che i poliziotti a qualunque livello e grado, sono SERVITORI dello STATO ma non servi sciocchi del politico di turno.

Pisa, 20 agosto 2022

Il Segretario Generale Provinciale S.I.U.L.P.- PISA ViTO GIANGRECO