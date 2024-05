Rinnovato il consiglio direttivo di Confcommercio Tirrenia

Si è tenuta presso il Tirrenia Doc Caffè l'assemblea dei commercianti che ha visto il rinnovo del consiglio direttivo di Confcommercio Tirrenia, con l'imprenditore Virgilio Ruglioni confermato nella carica di presidente al termine di un affollata e partecipata riunione.

"La numerosissima partecipazione degli imprenditori e commercianti di Tirrenia è sicuramente un segnale positivo che ci dà grande fiducia per il futuro", annuncia il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, che esprime "i migliori auguri di buon lavoro al confermato presidente Ruglioni e all'intero consiglio direttivo. Tirrenia è una perla del Litorale pisano, una località frequentata ogni anno da migliaia di turisti e visitatori e allo stesso tempo un territorio dalle enormi potenzialità che merita maggiore attenzione e valorizzazione, a partire dalla risoluzione di quelle situazioni di degrado e insicurezza che potrebbero renderla maggiormente accogliente e fruibile".

"Sono felice per la fiducia riposta nei miei confronti e pronto ad affrontare con entusiasmo le sfide che ci attendono", le parole del presidente Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni. "Siamo già al lavoro per organizzare la prossima edizione della Notte Blu del 19 luglio, da ormai 12 edizioni un evento di punta dell'estate, ma in cantiere abbiamo altre iniziative, con l'obiettivo di animare Tirrenia per tutto l'anno. Sicuramente sono molte le criticità presenti sul territorio e stiamo già segnalando al Comune e alle autorità competenti quelle da risolvere con la massima urgenza".

Numerose le questioni affrontate nel corso dell'assemblea, a partire dal tema della sicurezza: "Auspichiamo un intervento urgente per risolvere il fenomeno dei campeggiatori abusivi nella pineta in prossimità di piazza Belvedere, la cui presenza sta comportando notevoli problemi per il decoro e la sicurezza dell'area. Sarebbe necessaria una maggiore presenza delle forze dell'ordine, con un pattugliamento anche notturno, per contrastare quei fenomeni di furti, rapine e danneggiamenti purtroppo sempre più frequenti nel periodo estivo e non solo".

"Con l'imminente arrivo dell'estate - prosegue Ruglioni - diventa poi urgente e non più rinviabile la necessità di avere sul litorale un'ambulanza a disposizione h24 e sette giorni su sette, in modo da garantire la necessaria sicurezza e tutela delle migliaia di persone, turisti e vacanzieri che tra poche settimane affolleranno tutti i giorni Tirrenia e le nostre spiagge".

I commercianti evidenziano poi la necessità di interventi, in particolare nell'intera area da piazza Belvedere a vione dei Vannini: "Il fondo stradale, pieno di buche e dossi, costituisce un pericolo per pedoni e veicoli e deve essere ripristinato celermente. In estate alcune strade presentano poi situazioni particolarmente pericolose per i pedoni, costretti a camminare in mezzo alla strada vista l'assenza del marciapiede e la sosta selvaggio con la costante presenza delle auto parcheggiate su entrambi i lati. Necessaria anche la manutenzione dei marciapiedi, specialmente in viale del Tirreno, una più frequente pulizia dei rifiuti ed escrementi, troppo spesso presenti sulle nostre strade e sulle nostre spiagge a causa dell'inciviltà, e una soluzione al problema parcheggi, visto che molte auto restano in sosta per giorni negli stalli gratuiti su viale del Tirreno".

"Buon lavoro a Virgilio e alla sua squadra", l'augurio del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani: "Sono sicuro che si impegneranno con tutte le loro forze per offrire una bella immagine del Litorale, proprio a partire dalle soluzioni alle principali criticità, oltre all'organizzazione di iniziative e progetti in grado di rilanciare e valorizzare sempre più Tirrenia. Come Sib abbiamo sempre pensato e organizzato eventi e manifestazioni, di vario genere e tipologia, sia all'interno che fuori dagli stabilimenti balneari".

Questi i componenti del nuovo consiglio direttivo di Confcommercio Tirrenia il presidente Virgilio Ruglioni (Tirrenia Doc Caffè) e i consiglieri Florencia Secchi (La Vela), Alessandra Ceselli (New Continental Fitness), Luca Gonnelli (Bagno Vittoria), Giorgio Meini (La Farmacia dei Sani), Andrea Buonanni (Botanic Drink&Food), Paola Solfanelli (L'Approdo), Dimitri Giani (Nerò), Patrizia Giacobbe (Gulliver), Fabio Rocchi (Studio Commerciale Rocchi Leonardi), Manuela Falcone (La Chicchera).