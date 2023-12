Approvata in Giunta la delibera per rinnovare, fino al 31 luglio 2024, la convenzione tra Comune di Pisa e Camera di Commercio Toscana-Nord-Ovest per la gestione delle attività dell’ambito territoriale 'Terre di Pisa', finalizzata alla gestione associata sovracomunale dei servizi di accoglienza e di informazione turistica. La precedente convenzione, siglata nel 2019, era in scadenza il prossimo 31 dicembre.

"Rinnoviamo la convenzione con la Camera di Commercio - dichiara l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini - con cui lavoriamo da tempo per la promozione di tutto il territorio che ricade all’interno dei 26 Comuni che fanno parte dell’ambito turistico territoriale 'Terre di Pisa', di cui siamo ente capofila. I progetti portati avanti sono particolarmente importanti per lo sviluppo complessivo dell’intera offerta turistica e culturale, così ricca e variegata presente in tutte le realtà comunali dell’ambito stesso. Le attività trovano attuazione grazie anche a questa importante sinergia proprio con la Camera di Commercio. Siamo convinti che con azioni coordinate e una comunicazione in grado di armonizzare le molteplici caratteristiche dei nostri territori si possa creare un sistema condiviso, un’offerta integrata capace di accrescere l’identità e l’attrattività complessiva per rilanciare processi di sviluppo e crescita economica".

Terre di Pisa comprende i comuni di: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme - Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina - Lorenzana, Fauglia, Lajatico, Montopoli in Val d’Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano.