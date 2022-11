Angelo Gallo confermato alla guida della sezione pisana dell'Associazione nazionale Polizia di stato

Concluso lo spoglio delle schede delle elezioni per il rinnovo quinquennale degli organi statutari della Sezione Pisana dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato), svoltesi sabato 31 ottobre scorso, che ha fatto registrare un'importante percentuale di partecipazione dei soci aventi diritto al voto. Alla carica di presidente è stato confermato, con l'85% dei voti, il Cavaliere Angelo Gallo, sovrintendente capo in quiescenza, che ha svolto servizio, tra gli ultimi incarichi, presso l’ufficio Personale della Questura di Pisa e la divisione Anticrimine della Questura di Genova.

Durante la sua permanenza nel capoluogo ligure, si è particolarmente distinto per l’attività sindacale ricoprendo incarichi dirigenziali nazionali, ottenendo plauso e apprezzamento per l’attività svolta. Il Cavalier Angelo Gallo, attualmente, ricopre anche l’incarico di responsabile del Gruppo di Volontariato e Protezione Civile della Sezione A.N.P.S. di Pisa, al quale ha saputo infondere slancio ed efficienza implementando apprezzabilmente i servizi rivolti alla collettività pisana.

Alla carica di Consigliere di sezione sono stati eletti i soci Luigi Biagini, Giuseppe Lumia, Francesco Degl’Innocenti e Carlo Sabbatino. Sono stati inoltre eletti come sindaci revisori dei conti dell’Associazione i soci Antonio Grassi, Nicola Sabbatino e Emilio Annunziata. La Sezione A.N.P.S. di Pisa ha sede all’interno della caserma di Polizia in via San Francesco 4. E’ stata costituita nel 1978, svolge con continuità funzioni di volontariato collaborando con il prefetto e il questore nell’ambito dell’apparato della Protezione Civile collaborando con le istituzioni in occasione di pubbliche manifestazioni locali. Organizza attività di assistenza ai soci nonché iniziative rivolte alla cittadinanza per sensibilizzarla alle tematiche della sicurezza sociale e stradale.