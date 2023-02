Montopoli: Luca Marianelli confermato alla guida del consiglio del Centro commerciale naturale

Potrà contare su un consiglio direttivo più ampio e rinnovato il Centro Commerciale Naturale di Montopoli Valdarno, riunito nell'assemblea che ha visto la conferma di Luca Marianelli, titolare della storica Macelleria Marianelli, nella carica di presidente, e l'ingresso di nuove attività del centro storico che lavoreranno in sinergia con Confcommercio Provincia di Pisa e il supporto dell'amministrazione comunale per la valorizzazione del borgo.

"Siamo felici di proseguire un percorso di rilancio iniziato tre anni fa proprio grazie all'impulso dei commercianti del centro storico e dalla loro volontà di diventare protagonisti di un commercio di qualità" afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. "L'allargamento del consiglio direttivo era un obiettivo che avevamo da tempo e che la pandemia aveva rallentato. Lavoreremo fianco a fianco con un gruppo più forte e rappresentativo sia di storiche attività del paese che di nuove realtà, unite e vogliose di mettersi in gioco per valorizzare il territorio e renderlo ancor più fruibile e attraente in chiave turistica".

"L'ingresso di nuove attività è un segnale indubbiamente positivo: siamo convinti che Montopoli abbia grandi potenzialità di sviluppo" le parole del confermato presidente del Centro Commerciale Naturale, Luca Marianelli. "Dalla costituzione del Ccn abbiamo ideato iniziative innovative con l'obiettivo di promuovere il territorio e il suo tessuto commerciale, come Rosso Montopoli e l'iniziativa del fiocco rosso da appendere nelle case del centro per le feste di Natale. Appuntamenti che vogliono valorizzare le eccellenze montopolesi e che puntiamo a implementare anche attraverso l'organizzazione di nuove manifestazioni".

"La nostra amministrazione è sempre a fianco delle attività commerciali e di chi investe sul territorio - dichiara l'assessore alle attività produttive di Montopoli, Valerio Martinelli - per questo siamo felici che il Centro commerciale naturale di stia crescendo e siamo sicuri che il nuovo direttivo garantirà esperienza e responsabilità, con il supporto di una realtà amica come Confcommercio. Auguro di cuore buon lavoro. Durante questi anni difficili abbiamo sostenuto con forza e passione le attività, consapevoli anche della loro importanza sociale nella comunità, promuovendo iniziative e mettendo in campo risorse. Con questo obiettivo in mente, abbiamo promosso iniziative e strumenti utili per tutti i commercianti, com'è stato per i contributi a fondo perduto per le nuove aperture e per sostenere le attività già esistenti del nostro tessuto imprenditoriale".

Ecco i componenti del consiglio direttivo del Centro commerciale naturale di Montopoli: Luca Marianelli (Macelleria Marianelli), Jessica Pace (La Bottega del Gusto), Eleonora Latella (Arte e Fiori), Tommaso Berti (Hotel 4 Gigli), Laura Macchi (Tabacchi/Edicola), Virginia Prisco (Euphoria Artigiana), Leonardo Calamusa e Giulia Veracini (Piru Pizza), Chiara Veracini e Anna Magnani (Ristorante L'Eremita).