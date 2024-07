Prorogata e ulteriormente potenziata la convenzione che prevede per gli studenti all’Università di Pisa di usufruire di abbonamenti urbani dell’autobus a tariffe agevolate. E’ quanto stabilisce una delibera di Giunta comunale approvata ieri, giovedì 11 luglio, che dà il via libera al rinnovo, fino al 31 luglio 2025, dello schema di convenzione tra Comune di Pisa, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Università di Pisa e Autolinee Toscane Spa.

"Siamo molto soddisfatti del rinnovo di questa convezione - dichiara l’assessore ai rapporti con le istituzioni universitarie, Frida Scarpa - che, raccogliendo le istanze avanzate dagli studenti, porta con sé ulteriori miglioramenti e agevolazioni tariffarie per gli iscritti al nostro ateneo. Su richiesta degli studenti è stata infatti introdotta nell’accordo una novità importante, ovvero la possibilità di poter sottoscrivere abbonamenti trimestrali a prezzi scontati, che prima non esisteva in quanto si potevano fare solo abbonamenti mensili, consentendo ai ragazzi di abbattere ulteriormente i costi sostenuti per usufruire del servizio".

"Abbiamo inoltre previsto ulteriori agevolazioni per gli abbonamenti ISEE mensili, che avranno un costo di soli 14 euro ed eliminato il limite dei 26 anni di età, allargando così le agevolazioni a tutto il corpo studentesco. Un risultato che è frutto dell’attività della Cut, la Conferenza Università e Territorio a cui partecipano Comune di Pisa, Università di Pisa, Diritto allo Studio, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore e componente studentesca, che finalmente lavora a pieni giri producendo importanti risultati come questo. Grazie alle interlocuzioni avute con la Regione Toscana e con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio stiamo inoltre portando avanti un secondo progetto per migliorare e rendere più efficiente tutto il sistema dei trasporti, tenendo conto dei nuovi poli universitari che si stanno creando, implementando le linee notturne e, in linea con il lavoro già portato avanti in questi anni dall’amministrazione, andando a migliorare ulteriormente i collegamenti città-litorale durante il periodo estivo".

"Grazie al lavoro svolto e al contributo economico messo a disposizione dalla nostra amministrazione, quasi 22mila euro, abbiamo ottenuto condizioni molto favorevoli per gli studenti del nostro ateneo, sia per gli abbonamenti mensili che per quelli trimestrali - dichiara l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli - Nello specifico potranno essere acquistati abbonamenti mensili urbani ISEE a 14 euro e non ISEE a 22. Quelli trimestrali avranno invece un costo di 40 (ISEE) e 55 euro (non ISEE). Continuiamo a promuovere ed incentivare politiche di mobilità sostenibile che mirano a ridurre il traffico in città e a promuovere l’uso del mezzo collettivo".

L’abbonamento mensile ordinario per la tratta urbana ha un costo di 35 euro. La convenzione prevede invece per gli studenti (in qualità anche di dottorandi, specializzandi, perfezionandi e visiting studenti) un prezzo di acquisto agevolato di 14 euro per chi ha un ISEE inferiore ai 36.151,98 euro o ISEE Universitario (il precedente accordo prevedeva un costo di 16 euro) e di 22 euro per chi ha invece un ISEE superiore 36.151,98 euro. Introdotte agevolazioni anche per gli abbonamenti trimestrali ISEE e non ISEE che avranno un costo agevolato rispettivamente di 40 e 55 euro. Le nuove tariffe saranno applicate dal 1° settembre 2024 al 31 luglio 2025.

Per godere dell’agevolazione ciascun studente dovrà accedere al sito internet www-at-bus.it e registrarsi preventivamente nella sezione 'Acquista' (shop.at-bus.it) indicando la tipologia di agevolazione richiesta. Una volta registrato, lo studente in possesso dei requisiti prescritti potrà acquistare tramite sito web il titolo, usufruendo delle tariffe agevolate previste.

A fronte dell’agevolazione tariffaria agli studenti universitari, il Comune di Pisa, l’Università di Pisa e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio corrisponderanno ad Autolinee Toscana Spa, a titolo di mancati ricavi, per ciascun abbonamento acquistato dagli studenti, la differenza fra il valore nominale dell’abbonamento mensile (ordinario o ISEE) e il prezzo pagato dagli studenti, fino ad un massimo di 145.210,71 euro (IVA inclusa). Mensilmente Autolinee Toscane Spa riepilogherà infatti il totale dei titoli venduti, emettendo fattura nei confronti dei tre enti sulla base del numero di abbonamenti acquistati dagli studenti e addebitando ad ognuno il mancato ricavo con la seguente proporzione: Università di Pisa 42,5%; Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 42,5%; Comune di Pisa 15%.