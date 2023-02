Ztl e Zsc, permessi da rinnovare entro il 31 marzo

Pisamo informa che tutti i permessi per Ztl (zona a traffico controllato) e Zsc (zona a sosta controllata – stalli blu) dovranno essere rinnovati entro e non oltre il 31 marzo 2023 (esclusa la categoria degli autocarri).

I possessori di Pisa pass potranno effettuare il rinnovo tramite l’apposito bollettino, inviato dalla Sepi spa, all’indirizzo fornito a Pisamo srl. In caso di mancato ricevimento entro la fine di febbraio occorrerà inviare una e-mail a frontoffice@pisamo.it per richiederne una copia.

I possessori di permessi che rientrano nelle categorie di lavoro disagiato, assistenza invalidi, aree private e permessi in deroga, per il rinnovo potranno effettuare il rinnovo esclusivamente allo sportello Pisamo, presentando la documentazione richiesta e previo appuntamento da fissare tramite il sito web www.pisamo.it (opzione consigliabile) oppure telefonando al n. 050.506113 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 13.00.

Lo sportello di Pisamo si trova presso il complesso Sesta Porta, in via Cesare Battisti 53 ed effettua i seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì 08.30-12.00; martedì 08.30-12.00 e 14.00-15.00; mercoledì 08.30-12.00; giovedì 08.30-12.00 e 15.00-16.00; venerdì 08.30-12.00.