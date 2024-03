Rintracciata la famiglia con il neonato portato via in fretta dal Santa Chiara di Pisa

Si sono concluse positivamente le ricerche del neonato portato via dai genitori, in fretta e furia, dall'ospedale Santa Chiara di Pisa. L'episodio risale al 28 febbraio scorso, quando la famiglia ha lasciato la struttura sanitaria senza seguire le ordinarie procedure di dimissioni. Il bambino aveva appena 7 giorni di vita. Il contesto è quello dell'assistenza sociale. Per assicurare che la vicenda non andasse a scapito del bambino, vista anche l'assenza degli ultimi controlli medici, si sono attivare le ricerche dei carabinieri.

L'allerta è stato diramato dai Carabinieri a tutte le stazioni di competenza, con l'indagine che ha permesso di risalire alle identità e di rintracciare il nucleo presso un'abitazione situata in provincia di Grosseto, nella tarda mattinata di oggi, 4 marzo. I genitori sono stati trovati in compagnia anche di un altro figlio minore. Sono risultati tutti in buone condizioni di salute.

L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa e del Tribunale dei Minori di Firenze, quindi condotta dai Carabinieri di Pisa e di Grosseto.