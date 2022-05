Via Corridoni: rintracciato e arrestato pluripregiudicato condannato

Il personale della Sezione catturandi della Squadra Mobile della Questura ha rintracciato e arrestato a Pisa un pluripregiudicato tunisino 49enne. L'uomo era gravato da provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pisa dovendo, espiare 4 anni e 8 mesi di reclusione per violazione di molteplici reati in materia di stupefacenti, furto e ricettazione.

Il 49enne, che non ha una dimora fissa in città, è stato cercato a più riprese dai poliziotti esperti nella ricerca dei catturandi e scovato infine la sera scorsa, mentre si aggirava nella zona di via Corridoni. Portato in Questura, dopo il rituale fotosegnalamento e la notifica degli atti è stato accompagnato al carcere don Bosco, dove sconterà la pena stabilita.