Aveva aggredito il rivale in amore: rintracciato e arrestato in zona Porta a Lucca

La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato un 42enne di origini maghrebine, in Italia senza fissa dimora, ricercato dallo scorso 2 agosto perché condannato in via definitiva alla pena di 4 anni, 1 mese e 8 giorni di reclusione per reati contro la persona (aveva aggredito un rivale in amore procurandogli lesioni serie), il patrimonio e in materia di circolazione stradale.



Una pattuglia della Squadra Mobile lo aveva cercato all’ultimo domicilio conosciuto a Vecchiano, con esito negativo, per poi rintracciarlo successivamente in zona Porta a Lucca, dove era stata segnalata la sua presenza. Dopo un passaggio in Questura per la notifica del provvedimento di cattura ed il previsto fotosegnalamento, al termine degli adempimenti di rito il 42enne è stato associato alla casa circondariale Don Bosco.