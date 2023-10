Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro deve vigere la verità. Abbiamo appreso che alcuni sindacati di polizia (fsp-sap-silp), che rappresentano la minoranza dei colleghi sindacalizzati, hanno diramato un comunicato stampa attraverso il quale riconoscono al questore pro tempore un agire a tutela dei poliziotti e dell’utenza che frequenta la Questura. E a dire di quei sindacati l’agire del questore, dettato dall’essere venuto a conoscenza di un pericolo grave e imminente (urgente -emergente) per l’incolumità dei lavoratori e degli utenti, è avvenuto nel pieno rispetto del dettato normativo previsto dalla legge 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro cioè condividendo, comunicando, informando e consultando le OO.SS. provinciali in qualità di R.L.S. (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). Non entriamo nel merito dei motivi della difesa d’ufficio fatta da quelle sigle sindacali che ribadiamo rappresentano la minoranza del personale sindacalizzato, sta di fatto che la gran parte delle notizie fornite ai rappresentanti dei lavoratori facenti capo alle organizzazioni sindacali (SIULP-SAP-SIAP-COISP-FSP-SILP) e RSU del personale civile dell’interno è avvenuta solo dopo che il SIULP-PISA ha provveduto a chiedere chiarimenti alla parte datoriale e comunque avvenute solo a decisioni già prese in violazione della norma voluta dal legislatore che riconosce ai rappresentanti dei lavoratori il diritto della consultazione preventiva. Evitando ogni sorta di sterile e vergognosa polemica che spesso vede sindacati contro sindacati e lasciando a quelle sigle la propria responsabilità di un agire il cui giudizio verrà affidato ai colleghi nella scelta della rappresentanza, si sottolinea come la maggior parte delle informazioni, comunicazioni, notizie e consultazioni del datore di lavoro sono avvenute solo dopo le istanze avanzate dal SIULP-PISA ed in modo autonomo e unilateralmente e da quello che ci risulta senza il coinvolgimento fattivo del Medico Competente. Circa poi i dubbi partecipati da quelle sigle sindacali ed in particolare in riferimento ad una presunta inerzia ed immobilismo da parte dei precedenti questori preferiamo soprassedere e richiamare tutti alle proprie responsabilità a partire dall’attuale questore che in modo molto bizzarro, singolare e disdicevole ha deciso di compartecipare le risposte dovute ed indirizzate a questa Segreteria SIULP-PISA a tutte le altre OO.SS. scrivendo una delle pagine più buie delle relazioni sindacali.



La Segreteria Provinciale S.I.U.L.P.-PISA