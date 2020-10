Il Covid ferma il Pisa Food & Wine: salta l'edizione 2020

Il Terre di Pisa Food and Wine Festival non ci sarà. Gli ultimi sviluppi legati alla diffusione del Coronavirus ferma l'edizione 2020, la nona, dell'evento dedicato alla cultura del cibo e del bere di qualità, organizzato dalla Camera di Commercio. La decisione, seppur con profondo rammarico, è arrivata dall'ente camerale di concerto con l'amministrazione comunale e le associazioni imprenditoriali della provincia.

"Tale scelta è stata presa a tutela sia della salute di visitatori, espositori e lavoratori, sia degli interessi economici delle aziende coinvolte nell’evento. Nel prendere questa decisione ha pesato non solo l’emanazione del DPCM del 13 ottobre, che pone condizioni tecniche per le manifestazioni pubbliche molto severe ma, soprattutto, le considerazioni sull'opportunità di un evento che da sempre fa della convivialità uno dei sui punti di forza - sottolineano dalla Camera di Commercio - un elemento che, in questi giorni, contrasta con le pressanti raccomandazioni del Governo nazionale al distanziamento sociale e, addirittura, alla rinuncia della convivialità familiare".

L'appuntamento con la kermesse dedicata al cibo di qualità è dunque rimandata al 2021.