Trasporti, 50 autisti assenti per Covid a Pisa: riorganizzato il servizio

Sarà ancora una giornata complicata quella di oggi per il trasporto pubblico della Toscana a causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid, che stanno colpendo molti conducenti, che dovranno così assentarsi dal lavoro. Sono previste quindi anche per oggi, mercoledì 12 genaio, riduzioni dei servizi urbani ed extraurbani.

A ieri sera erano 661 le assenze previste. Nel dipartimento Sud sono previste assenze di 52 autisti a Siena, 33 a Grosseto, 25 ad Arezzo e 6 a Piombino. Nel Dipartimento Nord, 164 autisti assenti causa Covid su un totale di 304 autisti; assenti a Massa Carrara 22 autisti, 47 a Lucca, 50 a Pisa e 45 a Livorno. Per il Dipartimento Centro 275 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 49 a Pistoia e 62 tra Prato ed Empoli.

Autolinee Toscane sta continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolari, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari.



Ecco la situazione per oggi nel pisano:

PISA – SERVIZIO URBANO

Riduzione delle frequenze di servizio per tutte le linee con soppressioni in tutte le fasce orarie da inizio a fine servizio

PISA – SERVIZIO EXTRAURBANO

Linea 190 soppressa corsa Pisa-Pontedera delle 18:00 e soppressa corsa Pontedera-Pisa delle 18:50

Autolinee avverte che saranno possibili altri disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che non sono preventivabili. Pertanto, l'azienda invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi.