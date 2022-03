Pontedera: riparte la raccolta degli aiuti per l'Ucraina

Riparte oggi 18 marzo a Pontedera la raccolta degli aiuti per l'Ucraina, organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione col tessuto associativo locale. In questa fase non si raccolgono vestiti, nè nuovi, nè usati. Sono due i punti operativi, dove le persone possono recarsi per effettuare le donazioni: la Misericordia, in via Valtriani 30 (da lunedì a sabato dalle 8 alle 20) e l'Asd Stella Azzurra di via Peppino Impastato (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 12.30). Alla Stella Azzurra, nei giorni e negli orari indicati, si può anche partecipare attivamente alla raccolta, come volontari, andando direttamente sul posto.

Per quanto riguarda le cose richieste, ecco la lista di prodotti alimentari: asta, riso, legumi, carne e pesce o altro cibo in scatola già pronto, latte, biscotti, pelati, zucchero, thè e caffè solubile, farina, alimenti per l'infanzia e olio. Ecco invece i prodotti non alimentari: prodotti per la pulizia e l'igiene personale, pannoloni, assorbenti, caricabatterie portatili per cellulari, pile e torce.

I medicinali, invece, si raccolgono direttamente presso le farmacie di Pontedera, che hanno le liste dei principi attivi.