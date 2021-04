Ripartenza agriturismi, Coldiretti: "Tornano le prenotazioni, c'è voglia di vacanza"

L'associazione esprime ottimismo: "Le richieste di informazione non sono solo per il Primo Maggio, ma anche per la stagione"

Con il ponte del 1 maggio ripartono le prenotazioni negli agriturismi di Pisa e Provincia. Si tratta delle richieste per le attività che effettuano la ristorazione dove è possibile il servizio al tavola all’aperto, ma buoni anche i segnali per la ripartenza dei pernottamenti: è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti nel weekend del primo maggio.

La riapertura del weekend è molto attesa dopo che le chiusure a singhiozzo dall’inizio della pandemia hanno tagliato i redditi degli operatori agrituristici con perdite di fatturato fino al 90%. La cucina è l’attività più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi, ma sono sempre più diffusi programmi ricreativi come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking e non mancano attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici. "Se la disponibilità di tavoli all’aperto non è un problema per gli agriturismi che dispongono di ampi spazi nel verde - spiega Fabrizio Filippi, Presidente Coldiretti Pisa nonché Presidente Coldiretti Toscana - a preoccupare è invece il limite fissato per il coprifuoco alle 22 poiché gli agriturismi sono situati nelle aree rurali e ci vuole tempo per raggiungerli dalle città. Un sacrificio però che, stando alle tante richieste che stanno arrivando in queste ore in molti sembrano disposti ad affrontare anticipando l’uscita per garantirsi una cena nel rispetto della tradizione lontano dagli affollamenti dei locali in città".

Il ritorno in zona gialla e l’atteso allentamento delle restrizioni hanno già messo in moto i turisti: "Da alcuni giorni sono ripartite le richieste di informazioni, non solo sul ponte del primo maggio, ma sulla prossima stagione - conclude Filippi - c’è voglia di tornare alla vita. C’è tanta voglia di vacanza dopo mesi rinchiusi in casa. Molto dipenderà dal green pass vaccinale che vale per il solo ambito turistico di Pisa 655mila arrivi di turisti stranieri, di cui 230mila nelle sole strutture extralberghiere come agriturismi, B&B e casa vacanze".