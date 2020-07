Scuola post Coronavirus, Vicopisano: "Si ripartirà in presenza dal primo giorno"

"E' doveroso da parte mia dare queste informazioni - spiega il il primo cittadino - anche se restano alcuni nodi da sciogliere. Insieme alla Consigliera Elena Pardini, che ringrazio, abbiamo lavorato e continuiamo a farlo, in stretta collaborazione con la scuola, il dirigente scolastico, il corpo docente, il personale ATA e i tecnici. Grazie all’impegno di tutti e di tutte posso comunicare che nelle scuole del nostro Comune tutti gli alunni e le alunne inizieranno in presenza il primo giorno e lo faranno nelle stesse classi, con gli stessi compagni e compagne. Non ci saranno classi miste o variate per ragioni di spazio, grazie a piccoli interventi strutturali e soprattutto a strutture e plessi scolastici già validi e funzionali in partenza".

Alcuni punti interrogativi restano per il trasporto scolastico, in attesa degli ultimi chiarimenti sulla normativa anti-Covid e di notizie sicure: "Stiamo aspettando, anche in base alla nuova normativa, di sapere come si svolgerà effettivamente il trasporto - afferma Ferrucci - per offrire informazioni accurate e precise ai genitori, la nostra volontà è quella di essere già attivi fin dal primo giorno di scuola".

"Stessa cosa vale per il servizio mensa - aggiunge il sindaco - la nostra ferma intenzione è di iniziare dalla prima settimana di ottobre e anche prima se sarà possibile. Chiedo ancora un po’ di pazienza, la consigliera Pardini e io siamo a disposizione per ogni domanda, credo che i genitori e le famiglie lo sappiamo. E pazienza la chiedo anche per l’organizzazione, a cui stiamo lavorando assiduamente, per gli altri servizi, come i secondi rientri, soprattutto della primaria di Vicopisano e di Uliveto Terme. Presto daremo ogni informazione utile ai genitori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco chiede, intanto, ai genitori di iscriversi, entro il 31 luglio come previsto, ai servizi di mensa e trasporto scolastico. "I servizi, come ho detto, sono garantiti - conclude - ogni informazione per l’iscrizione online è sul nostro sito www.viconet.it o si può telefonare all’ufficio scuola: 050/796562-04".