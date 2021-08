Ripartono in presenza le scuole superiori di Pontedera

Nella mattinata del 25 agosto si è svolto l'incontro per la definizione del piano di utilizzazione degli spazi nell'istituto 'XXV Aprile' presso la sede del Liceo nel Villaggio Scolastico di Pontedera. Erano presenti il Dirigente Scolastico, la Presidenza del Consiglio di istituto e, in rappresentanza degli enti locali, la consigliera provinciale con delega alla Programmazione della Rete Scolastica Coli e l'assessore all'istruzione del Comune di Pontedera Francesco Mori, accompagnati dai responsabili del Servizio scuola della Provincia di Pisa.

Sulla base della relazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'istituto, volta a definire l'affollamento degli spazi a fronte delle verifiche tecniche già effettuate dal Servizio Scuola della Provincia, e come verificato direttamente dalla stessa rappresentanza del Consiglio di istituto in occasione dei sopralluoghi svoltisi all'interno dei plessi nella mattinata del 25 agosto, è stato stabilito che le attività didattiche potranno iniziare regolarmente in presenza per tutti gli studenti.

"All'interno delle 47 aule a disposizione tra gli edifici di via Milano e via Firenze - si legge in una nota del Comune di Pontedera - sono stati sistemati i banchi nel rispetto dei protocolli e delle raccomandazioni, prima tra tutte quella del distanziamento, previsti dal Piano Scuola 2021/2022 del 6/08/2021 e richiamati nel Protocollo di sicurezza del 14/08/2021 trasmesso dal Ministero ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pochi giorni fa. Non si pone la necessità di convertire in aula i laboratori di Fisica, Chimica e Biologia ubicati all'interno dell'edificio blu di via Milano, che restano a disposizione dell'istituto per le attività didattiche dedicate, nel rispetto di quanto previsto dal già citato Piano Scuola; nell'edificio del liceo classico di via Firenze restano a disposizione della scuola la biblioteca e la sala lettura e il laboratorio di biologia".