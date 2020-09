Scuole, al via l'anno a Vecchiano: "Trasporto scolastico perfettamente funzionante"

Il 14 settembre suona la prima campanella anche a Vecchiano. E il Comune, afferma il sindaco Massimiliano Angori, "si fa trovare pronto a questo importante e atteso appuntamento". Da lunedì sarà disponibile il servizio del trasporto scolastico, in base alle normative vigenti, per tutti coloro che lo hanno richiesto. "Fa eccezione la scuola secondaria - spiega l’assessore alle Politiche Scolastiche Lorenzo Del Zoppo - su esplicita richiesta della dirigente scolastica, dal momento che i ragazzi faranno orari di entrata e uscita scaglionati. Per quanto riguarda il servizio mensa, questo partirà come di consueto quando entrerà a regime l’orario definitivo per i vari plessi scolastici, e sarà garantito per le primarie di Filettole e Migliarino. Saranno fatte ulteriori valutazioni, inoltre, per quanto riguarda l’avvio per le scuole dell’infanzia, in base a quello che sarà l’andamento della curva epidemiologica".

La ripresa dopo la sosta dovuta all'emergenza. "Gli sforzi - afferma ancora Angori - sono stati e saranno concentrati affinchè tutto funzioni al meglio: il nostro ufficio tecnico ha infatti assiduamente lavorato, raccordandosi con l’Istituto Comprensivo Settesoldi, per ridisegnare gli spazi ed effettuare gli interventi necessari ad una riapertura dei plessi in totale sicurezza. L’apertura della scuola tuttavia, come è ovvio data la situazione, quest’anno non rappresenterà un punto di arrivo. La nostra amministrazione infatti monitorerà costantemente la situazione, insieme alla dirigente scolastica Sonia Pieraccioni, che ha portato a termine peraltro un ottimo lavoro organizzativo per garantire un avvio quanto più sereno possibile. E’ nostra intenzione che studenti e famiglie sappiano che Comune e istituzione scolastica continueranno a lavorare per garantire la situazione migliore possibile a beneficio delle famiglie, degli insegnanti, dei lavoratori del reparto scolastico e dunque di tutta la nostra collettività”.

Sul sito web dell’Istituto Comprensivo Scolastico, infatti, è stato fatto un capillare lavoro di informazione per quanto concerne l’organizzazione di entrata e uscita degli alunni e dell’organizzazione degli spazi. "Abbiamo inoltre stilato - spiega la dirigente scolastica professoressa Sonia Pieraccioni - un semplice vademecum per l’accesso ai locali da parte degli alunni e un patto di corresponsabilità da sottoporre alla famiglie. Crediamo fermamente che attraverso la collaborazione e la condivisione attente di informazioni tra famiglie e scuola possiamo riuscire ad affrontare anche una situazione complicata come quella che si prefigura per l’imminente anno scolastico, fatti salvi i vari imprevisti che potranno sorgere data la straordinarietà di questo frangente”.

Tutte le indicazioni per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi di Vecchiano sono disponibili sul sito della scuola. Gli orari di linea CTT per gli studenti, compresi gli studenti delle superiori. sono invece disponibili a questo link.