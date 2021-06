'Sogno di una notte di mezza estate': anche la commedia torna sul palco del Teatro Verdi

Il 24 e 25 giugno allievi e istruttori della Formazione del Teatro Verdi riportano la commedia sul palco del Teatro dopo una pausa forzata che dura dall’inizio della pandemia. Lo spettacolo che andrà in scena è una riscrittura del capolavoro shakespeariano 'Sogno di una notte di mezza estate' frutto di un lavoro a quattro mani di Franco Farina e Luca Biagiotti; lo stesso Biagiotti, insieme a Cristina Lazzari ne firma anche la regia.

"La formazione del Teatro Verdi rappresenta la storia del nostro pubblico: intere generazioni sono gioiosamente transitate dalle iniziative di 'Fare Teatro'. I genitori di oggi ammirano con commozione i loro figli in spettacoli, che, in passato, li avevano visti protagonisti. Una bella storia che racconta di passione, di intelligenza creativa e di grande professionalità" afferma la presidente del Teatro Patrizia Paoletti Tangheroni, che continua: "finalmente dopo il silenzio imposto dalla pandemia le sale del Teatro si sono nuovamente popolate e risuonano delle voci di stuoli di ragazzi che si accostano con allegria e entusiasmo a Shakespeare, a Dante e ai grandi della nostra cultura. Sono il nostro miglior pubblico di domani. La formazione è senza dubbio la parte più vitale delle attività del Teatro".

Il pubblico ha risposto molto bene, con platea e primi ordini pieni. Viene segnalata anche la partecipazione entusiasta di audience trasversali e amanti del teatro che non hanno resistito al richiamo di uno spettacolo di prosa all’interno della sala grande del Verdi. L’emergenza Covid e la conseguente sospensione di regole e usi consolidati da decenni ha permesso alla Formazione del Verdi di scoprire nuovi spazi e nuove modalità di espressione. Tra i nuovi spazi (ri)conquistati va segnalato innanzitutto il palco grande del Teatro, che non solo ospiterà gli allievi della formazione, ma addirittura darà a loro l’onore di essere i primi a riportare una commedia e uno spettacolo corale in scena, dopo l’apertura con un monologo di Simone Cristicchi ed il Galà di Voci Liriche.

Altri spazi sono quelli della creatività: nata dall’impossibilità di riunirsi in teatro che ha portato a sperimentare spazi digitali per riunirsi e parchi e giardini per provare. Il fatto che sia proprio una commedia nata fuori dagli spazi ordinari possa avere a disposizione il palco grande del Verdi per andare in scena è un segnale importante e bellissimo per tutti i ragazzi che mettono passione e impegno per mesi nella preparazione di questi spettacoli.