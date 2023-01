Prende forma il nuovo 'pallone' di Asciano: importo dei lavori arrivato a 555mila euro

I lavori al 'pallone' di Asciano stanno procedendo e la struttura sta prendendo forma, dopo la ripresa delle operazioni dello scorso novembre. Tra gli interventi terminati: fondazione degli ex spogliatoi, getto della platea del blocco spogliatoi e fondazione degli ex spogliatoi; realizzazione del getto in calcestruzzo dei solai e dei copriferri dei cordoli su tutta la superficie della realizzazione degli spogliatoi, previo posizionamento degli igloo; strutture portanti dei nuovi spogliatoi e predisposizione delle armature dei pilastri e casserature.

I lavori sono ripartiti lo scorso novembre, dopo che l'improvvista impennata dei prezzi dei materiali ne aveva causato l'interruzione. A seguito delle prime operazioni di rimozione delle parti danneggiate della struttura geodetica a fine 2021, gli interventi erano iniziati tra marzo e aprile dello scorso anno con i lavori di demolizione.

"Il recupero e l'ammodernamento dell'impianto sta procedendo - afferma l'assessore Paolicchi - e con gli interventi terminati in queste settimane e in via di completamento, tra cui le operazioni di scavo per le fondamenta della struttura geodetica e il montaggio dei solai, potremo procedere al rifacimento del campo e della copertura. Questi lavori prevedevano un investimento iniziale di 440.000 euro, che a causa del sostanzioso aumento dei prezzi è salito a 555.000 euro, con un incremento di 115.000 euro. Questa opera consentirà di accrescere la qualità dell'offerta sportiva sangiulianese, assai utilizzata anche da chi viene fuori dai confini comunali".

"Quello del 'pallone' di Asciano è un progetto che gode del parere positivo del Coni per l'esercizio di future attività agonistiche - afferma il sindaco Di Maio - dato che l'attività sportiva che si svolgerà al suo interno sarà prevalentemente di natura sociale, portando avanti il progetto 'Polo Sport per tutti' e rinnovo i ringraziamenti alla Fondazione Pisa per aver contribuito anche a questo progetto. La ripresa e il procedere dei lavori ci conforta dopo i mesi di stop forzato dovuto al rincaro dei materiali. Si tratta di un'opera dal ruolo strategico grazie alla posizione ben raggiungibile e centrale nel territorio, oltre che un progetto sportivo e sociale al quale teniamo molto" conclude Di Maio.