Terminato l'intervento per il recupero e ripristino di una area di arenile lungo la costa di Marina di Vecchiano. "Si tratta di una operazione interamente finanziata dalla Regione Toscana per il valore di 36.600 euro di quadro economico di progetto, per una zona che il nostro Comune aveva segnalato valevole di ripristino", spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore all'ambiente e alla mobilità sostenibile, Mina Canarini.

"Si tratta di circa 150 metri di costa in località Bocca di Serchio, che adesso diventa più facilmente percorribile, in caso di esigenza, anche dai mezzi di soccorso. Un tratto che è stato ripristinato anche in base alla vocazione di riserva naturale di questa parte di territorio, arricchendolo con un suggestivo corridoio ligneo che valorizza ancor di più il paesaggio circostante. Un intervento, infine, che garantisce una sempre maggiore accessibilità al nostro arenile", concludono Angori e Canarini.