San Giuliano Terme, ripristinata la panchina arcobaleno

Era stata vandalizzata da ignoti nella notte tra il 18 e il 19 maggio, poche ore dopo la sua installazione in piazza Tempesti a Ghezzano, frazione del Comune di san Giuliano Terme. Un gesto che aveva suscitato l'indignazione trasversale ai partiti politici e nella cittadinanza sangiulianese. Il sindaco Sergio Di Maio, attraverso i suoi canali social, comunica che la panchina arcobaleno quest'oggi, domenica 30 maggio, è ritornata alla sua collocazione originaria.

"Abbiamo ripristinato la panchina arcobaleno in piazza Tempesti a Ghezzano, stavolta fissandola bene al terreno. Se i vandali e la stupidità non fossero così diffusi, non ci sarebbe bisogno né di questa né di altre azioni per tutelare i beni comuni e la pacifica convivenza tra le persone" è il messaggio lanciato da Di Maio. La comunità ghezzanese su Facebook accoglie così il ritorno della panchina: "'Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia. (Paulo Coelho)'. Come promesso panchina fissata e al suo posto".