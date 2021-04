Lotta all'erosione: conclusi i lavori di riprofilatura arenili a Tirrenia

Conclusi i lavori di riprofilatura degli arenili sul Litorale pisano, nel tratto di costa compreso tra il Bagno Lido e il Bagno Paradiso di Tirrenia. “Un intervento che attendevamo da anni, fondamentale per contrastare il fenomeno dell'erosione e mettere in sicurezza un tratto di costa fortemente danneggiato dalle mareggiate - afferma Marco Marianelli del Bagno Paradiso, uno degli stabilimenti interessati dall'intervento - in passato abbiamo dovuto addirittura finanziare un intervento privato da 120mila euro per realizzare una scogliera a protezione della spiaggia. Questi lavori ci permettono di guardare con più ottimismo all'imminente stagione estiva, e ringraziamo Confcommercio Provincia di Pisa, la Regione Toscana e il Comune di Pisa, in particolare il sindaco Michele Conti, per aver realizzato l'intervento in tempi che ci consentono di poter programmare la stagione”.

“La riprofilatura stagionale è stata fatta nella cella soffolta Milano, di conseguenza in caso di mareggiata il materiale andrà via dalla spiaggia emersa e sarà ridistribuito nella zona sommersa della spiaggia delimitata dalla barriera - spiega Fabrizio Fontani, dirigente del Sindacato Italiano Balneari Confcommercio - la riprofilatura permette almeno di tamponare una situazione davvero pericolosa per questo tratto costiero, e per scongiurare definitivamente il rischio erosione servono interventi strutturali sulle dighe, che devono essere ricostruite in alcuni punti”.

Parla di “una soluzione che può arginare i grandissimi problemi comportati dall'erosione” Serena Giannessi, del Bagno Lido di Tirrenia. “Addirittura nel 1999 il mare aveva mangiato tutta la spiaggia in questo tratto, e dopo il progetto delle dighe l'intervento di riprofilatura era davvero molto atteso”.

“Negli ultimi anni la situazione è stata davvero difficile, siamo felici per la rapida conclusione di questi lavori che auspichiamo possano garantire sicurezza e stabilità a un tratto costiero fortemente colpito dalle mareggiate” dice Cecilia Palumbo, del Bagno La Pace.