Riprofilatura delle spiagge di ghiaia: 170mila euro dalla Regione

E' stata approvata dalla giunta regionale la delibera con il primo stralcio del 'Documento Operativo per la Costa 2021', contenente le attività di ripristino della costa toscana ed in particolare delle spiagge maggiormente colpite dalle mareggiate dello scorso inverno. Si tratta in tutto di 12 interventi per i quali vengono messi a disposizione 2,5 milioni di euro. Le spiagge di ghiaia di Marina di Pisa sono fra le destinatiarie oggetto di finanziamento, che ammonta a 170mila euro. Per lo spianamento l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa aveva chiesto un contributo di 140mila euro, oltre i 50mila già stanziati per il 2021 e altrettanti per il 2022, in ottica preparatoria per la stagione balneare.

La delibera regionale approva anche le disposizioni per l'attuazione degli interventi, comprese le modalità di revoca del finanziamento e di recupero delle risorse in caso di inadempimento o ritardo dei comuni. In base al cronoprogramma, approvazione dei progetti esecutivi e affidamento dei lavori di riprofilatura (con gara) sono previsti tra aprile e maggio. La conclusione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 giugno.

"L'erosione costiera - ha detto il presidente Eugenio Giani - è un fenomeno dinamico e conseguenza dei cambiamenti climatici che riguarda ampi tratti della costa toscana. Questo impone alla Regione di indirizzare le attività sia alle necessità di ripristino stagionale che alla programmazione di lungo periodo. Un lavoro complesso che stiamo portando avanti coinvolgendo tutti gli attori attraverso la costituzione della task force regionale, di cui fanno parte i Comuni costieri ed i rappresentanti delle Associazioni dei balneari".

"Il lavoro non termina con questa delibera - ha detto l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni - ma prosegue con le attività delle commissioni tecniche che hanno il compito di trovare soluzioni strutturali a questo fenomeno che in questi anni si è accentuato con l'intensificarsi dei cambiamenti climatici. Pertanto è necessario affrontarlo non soltanto con interventi spot, ma con una visione generale e strutturale".