'RipuliAmo con Legambiente': raccolti rifiuti alle dune di Calambrone

Riprende in presenza 'Volontariamo', il progetto di volontariato d’impresa di Banco BPM portato avanti con la collaborazione di Legambiente per offrire supporto a chi interviene in prima persona nella tutela e salvaguardia dei territori in diverse location d’Italia. 'RipuliAmo con Legambiente' è infatti il nome dell’iniziativa che stamani, 15 ottobre, è arrivata a Pisa.

Dall’8 ottobre i colleghi del gruppo bancario possono partecipare a una delle 20 giornate di riqualificazione ambientale coordinate dai volontari di Legambiente e dedicarsi alla pulizia di aree di interesse naturalistico individuate dall’associazione. L’iniziativa, che si svolge all’aperto e nel massimo rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19, coinvolge dai 20 ai 40 dipendenti per tappa, che invece di recarsi al lavoro si dedicheranno al volontariato.

Dopo varie città a Pisa 20 lavoratori Bpm, coordinati da Legambiente, si sono dedicati alla raccolta dei rifiuti nell’area delle dune di Calambrone in prossimità del porto di Livorno, all’interno di dell’oasi naturale. Raccolta soprattutto plastica, tappi, bottiglie, poi lattine e non solo: mozziconi di sigarette, mascherine e oggetti più ingombranti come tessuti, scarpe e rifiuti di carta. 'RipuliAmo' continuerà prossimamente nei comuni di Chiavari (GE), Milano, Roma, Turbigo (MI) e altri ancora per coinvolgere in tutta Italia le città in cui Banco Bpm è presente.