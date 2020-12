Decoro urbano: riqualificata con le opere a verde la rotatoria alla Darsena

Dopo la realizzazione della nuova rotatoria sull’Aurelia con via Darsena, terminata a inizio 2020, sono finiti in questi giorni i lavori di riqualificazione dell’area verde all’interno della rotatoria e nelle aree circostanti. "Dopo aver portato a termine le opere stradali della nuova rotatoria di via Darsena - dichiara l’assessore a lavori pubblici e cura del verde urbano Raffaele Latrofa dopo aver effettuato un sopralluogo - abbiamo adesso terminato anche le opere a verde a corredo della rotatoria, completando un intervento che riqualifica uno dei principali accessi stradali alla città. La rotatoria della Darsena, insieme al cantiere in corso in questi mesi per realizzare la nuova rotatoria all’incrocio con il viale delle Cascine, porta a termine il progetto di fluidificazione del traffico cittadino lungo l’Aurelia, che ha previsto la costruzione di sei rotatorie poste in corrispondenza degli incroci più importanti".

"La nostra Amministrazione - prosegue l’assessore - ha investito circa 400mila euro in un progetto complessivo di riqualificazione delle principali rotatorie stradali che si trovano agli ingressi principali alla città, realizzando nuove opere a verde nelle rotatorie di Largo Stampace a Porta a Mare, via Cesare Battisti alla Sesta Porta, via Maccatella a Cisanello, via Garibaldi davanti al Cnr e rotatoria Caduti di Valeriana in ingresso a Cisanello, a cui si aggiunge adesso questa dell’Aurelia. Mi piace ricordare che questi spazi verdi possono anche essere adottati da attività commerciali, professionali od associazioni, come già avvenuto in molti casi. Noi pensiamo che, quando Pisa ripartirà, sarà bello che i turisti e i nostri concittadini trovino accessi belli, decorosi ed accoglienti, il miglior biglietto da visita per accogliere chiunque arrivi a Pisa".

All’interno della rotatoria tra l’Aurelia e via Darsena è stata piantata una quercia, circondata da due semicerchi di rose bianche e di rose rosse; tra le siepi di rose sono stati inoltre posate piante erbacee stagionali e nella parte rimanente è stato posato il prato pronto. All’estremità nord della rotatoria è stato messo a dimora un cespuglio di bosso e ai piedi della quercia sono stati installati tre fari a led di colore bianco per l’illuminazione notturna. Nell’aiuola posta ad est della nuova opera è stata trapiantata una siepe di rose di varia tipologia e colore ed è stato seminato il prato nell’area circostante, mentre nell’aiuola lato sud è stata installata una siepe di abelia. Per il mantenimento delle opere a verde è stato inoltre realizzato un impianto di irrigazione idoneo a sopperire le necessità in termini idrici delle essenze e del prato. La rotatoria sarà adottata dallo Studio Odontoiatrico Bellemo di Pisa, che ne curerà la manutenzione.