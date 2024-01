Sono stati eseguiti i lavori necessari per rendere a norma il campo sportivo di baseball e softball che si trova presso la polisportiva La Cella. L'intervento permetterà all'associazione Pisa Towers Baseball & Softball di potersi allenare in un contesto migliore, avendo un 'diamante' regolamentare per le proprie partite in casa.

"I ragazzi - ha dichiarato l'assessore allo sport Frida Scarpa - non dovranno più spostarsi fuori città per lo svolgimento delle gare. L'impegno dell'amministrazione, in collaborazione con la polisportiva 'La Cella', ha permesso di poter intervenire restituendo così il 'diamante' alla città. Si tratta di un aspetto molto importante, perchè adesso la Fibs potrà organizzare anche a Pisa dei tornei. In futuro inoltre ci impegneremo per la realizzazione di due dugout sia per la squadra di casa che per gli ospiti, di modo che possa a tutti gli effetti essere un campo perfetto per tornei nazionali e internazionali. Un altro impianto sportivo restituito alla cittadinanza".