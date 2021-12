Cascina: nuovi alberi in arrivo in via Pacinotti

Un fine anno all’insegna del verde a Cascina. E' partita infatti la riqualificazione di via Pacinotti, con l'abbattimento degli alberi malati, di quelli che danneggiano la pubblica illuminazione e di quelli il cui apparato radicale interferisce con i marciapiedi e i sottoservizi presenti. Una volta terminato l'espianto delle ceppaie, saranno messi a dimora, nella stessa via, 26 nuovi alberi: nello specifico 13 Prunus Kanzan (Ciliegi da fiore) e 13 Pyrus. L’intervento portato avanti dall’amministrazione si è reso necessario dopo le relazioni tecniche dell’agronomo incaricato dal Comune, che ha classificato le piante in base al loro stato di salute e ai rischi connessi.

Gli alberi segnalati con il 'bollino rosso', dunque, devono essere necessariamente abbattuti per legge e saranno sostituiti adeguatamente. "Alcuni alberi di via Pacinotti sono stati piantati oltre 40 anni fa - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Cristiano Masi dopo aver visionato la relazione dell’agronomo - presentano cavità e disseccamenti vari, ferite non rimarginate, porzioni secche della chioma. Queste piante sono state capitozzate in passato, con costi di gestione importanti e ferite che non si sono chiuse. Gli alberi che verranno messi sono di altra dimensione, saranno in numero maggiore di quelle attualmente presenti e si prestano maggiormente al luogo di impianto. Hanno uno sviluppo più contenuto e ordinato e necessiteranno al massimo di sporadici interventi di potatura nel corso degli anni".

L’impegno dell’amministrazione comunale su questo fronte non è passato inosservato: dopo gli interventi su via Galilei (sostituiti i gelsi dello spartitraffico con Pyrus Calleryana) e largo Caponnetto (abbattuti 3 pini pericolanti che saranno sostituiti con 4 frassini e 3 platani), adesso la riqualificazione delle strade alberate passa da via Pacinotti. In questi giorni, tra l’altro, sono stati donati dal Comune 23 abeti a tutte le scuole di Cascina, che fanno seguito alle altre sei piante messe a dimora in occasione della Festa dell’Albero a fine novembre. Non solo: il Corso Matteotti e piazza Caduti sono stati abbelliti con ulteriori 100 piante (50 camelie e 50 fotinie), che al termine delle feste natalizie saranno messe a dimora nelle scuole o nelle piazze pubbliche.