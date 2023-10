Santa Croce sull'Arno: 90mila euro per la ristrutturazione degli appartamenti di proprietà comunale

Novantamila euro per riqualificare quattro condomini che si trovano tra piazzetta Santa Cristiana e vicolo del Forno a Santa Croce sull’Arno. Questo è il piano di investimento approvato dalla Giunta comunale e finanziato col fondo Pnrr che prevede la ristrutturazione e la messa in sicurezza degli appartamenti di proprietà comunale.

“Fin dall’inizio della mia seconda legislatura abbiamo ritenuto che il diritto alla casa dovesse diventare una priorità assoluta - dice Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce sull’Arno - per questo ci siamo impegnati per ottenere risorse dalla Regione Toscana da destinare all’acquisto di nuovo alloggi popolari e per intervenire, con risorse del ministero e proprie, nella riqualificazione degli appartamenti che già possediamo. La casa è un diritto per tutti e tutte, e deve essere un luogo in cui poter vivere una vita dignitosa”.

“Abbiamo scelto di investire queste risorse in alloggi di proprietà del Comune per ribadire il nostro impegno verso il diritto alla casa - continua Deidda - infatti, come amministrazione pubblica di Santa Croce contiamo circa 267 alloggi che rientrano nel vastissimo patrimonio Erp (Edilizia Residenziale Pubblica), e a questi se ne aggiungono altri 22 che gestiamo direttamente. Dal 2019 ad oggi abbiamo acquisito grazie alla Regione Toscana 17 immobili destinati agli alloggi di case popolari e prima di questo ulteriore intervento avevamo destinato risorse per la ristrutturazione di 8 appartamenti investendo un totale di 230mila euro. Nei piani dell’amministrazione prevediamo di intervenire su quasi tutte le case”.

Il piano servirà a mettere gli appartamenti in sicurezza. I lavori sono già iniziati e sono previsti diversi interventi, tra cui: adeguamento di impianti elettrici e dell’illuminazione, sostituzione delle persiane rotte a rischio distacco, eliminazione delle infiltrazioni, rifacimento dei servizi igienici e degli intonaci e la sostituzione dell’impianto elettrico dove necessario.