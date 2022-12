San Giuliano Terme: avviati i lavori per riqualificare l'area alberata del parco della Pace

Il comune di San Giuliano Terme ha fatto partire i lavori di messa in sicurezza della zona alberata al parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio. Le intemperie nei giorni di novembre e in previsione dell'arrivo della stagione piovosa e ventosa, come accaduto nelle scorse settimane, avevano portato l'amministrazione comunale a chiudere l'area alberata in via precauzionale. I tecnici prospettano una riapertura entro la primavera 2023. I lavori sono coordinati e seguiti da un agronomo professionista.

Per questi primi interventi l'intera area del parco rimarrà chiusa da mercoledì 21 fino a venerdì 23 dicembre (compresi) in modo da permettere spazi di manovra per gli operai senza rischi per le persone. Dal 24 dicembre la riapertura (non dell'area alberata) con accesso dall'ingresso di via Giuseppe Di Vittorio (davanti al parcheggio Agrifiera), mentre l'accesso pedonale di via Veneto rimarrà chiuso, in quanto facente parte di una delle aree delimitate. I luoghi dove lavoreranno gli operatori, già chiusi al pubblico, rimarranno ovviamente inaccessibili e posti sotto la sorveglianza della polizia municipale per evitare trasgressioni dell'ordinanza di interdizione. Gli orari di apertura e chiusura rimangono gli stessi.

"Dopo la chiusura eravamo in attesa delle autorizzazioni di Regione e Soprintendenza per poter procedere con gli interventi di messa in sicurezza e ora che abbiamo avuto il via siamo partiti con i lavori che porteranno alla riapertura del parco, che sarà più sicuro e valorizzato - affermano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi - Un'area molto utilizzata ed amata dai sangiulianesi, nella quale abbiamo apportato migliorie anche di recente, come per il rinnovato ingresso di via Veneto con cancello automatico e nuovo selciato che favorisce l'accesso pedonale per le persone con disabilità".