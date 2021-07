Calci: rinnovata l'area giochi nel Parco Sandro Pertini

Proseguono a pieno regime i lavori di valorizzazione delle aree verdi della Valgraziosa con particolare riguardo alle aree attrezzate, tutte ormai frequentatissime dai bambini calcesani. Durante questa settimana sono stati pressoché ultimati i lavori nel Parco Pertini, a fianco del palazzo comunale, nel pieno centro del paese. Sono adesso fruibili due nuove altalene, un nuovo scivolo e la nuova palestrina/arrampicata, oltre ad esser stati manutenuti gli altri giochi in legno già presenti nell'area stessa.

I lavori che stanno interessando tutte le aree verdi attrezzate del comune di Calci. Un complesso di investimenti di oltre 100mila euro. Nessuna area giochi del paese verrà esclusa da questi investimenti: sono infatti in corso lavori di implementazione e valorizzazione anche in Piazza Santoni, al Parco vicino all'asilo nido e nell'area verde alle porte di Montemagno. Tutto ciò si va ad aggiungere al Parco Pertini e a quanto già realizzato presso il Parco delle fonderie, dove tutti i giochi sono tornati fruibili e sono stati oggetto di cure per assicurarne la sicurezza e la durata, e dove ha preso avvio un importante cantiere per l'installazione di ulteriori attrazioni.

"Investire risorse per i nostri bimbi è un dovere ed anche una gran bella soddisfazione - commenta a nome della giunta il sindaco Massimiliano Ghimenti - visto l'entusiasmo ed i sorrisi con cui i più giovani calcesani accolgono le nuove opportunità. Siamo davvero molto contenti di aver lanciato quello che è certamente il più grande investimento di sempre del Comune di Calci per valorizzare gli spazi gioco e, con essi, le opportunità di socializzazione dei piccoli calcesani. Con questi lavori consegnamo alla comunità ed alle future amministrazioni un bel patrimonio da continuare a valorizzare".