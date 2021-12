Cascina, rinasce l'area Spazzavento: campi di padel al posto del degrado

È partito a Cascina l’intervento di riqualificazione dell’area Spazzavento, che da anni versava in condizioni di degrado, con la trasformazione di alcuni campi da tennis in campi destinati al padel. “Come amministrazione comunale siamo molto felici dell’avvio di questi lavori - commenta l’assessore allo Sport Francesca Mori - dal momento in cui ci siamo insediati, abbiamo avviato un dialogo con l’associazione sportiva Piccoli Azzurri che per anni aveva lasciato l’area in stato di abbandono. Abbiamo trovato un accordo per il ripristino delle strutture, dando così la possibilità alla cittadinanza di tornare a vivere un impianto sportivo che in passato era stato utilizzato tantissimo. Molti cascinesi ci chiedevano di trovare una soluzione per il ripristino dell’area, per cui questa è una bella vittoria portata a casa dall’amministrazione comunale”.

Fin dal primo momento in cui è entrata in carica, infatti, l’attuale amministrazione comunale ha allacciato il dialogo con l’Asd Piccoli Azzurri, che nel 2014 aveva stipulato la convenzione con il Comune. L’associazione, confermando l’intenzione di portare avanti la concessione, ha chiesto di poter inserire tra le manutenzioni ordinarie delle aree la trasformazione di alcuni campi da tennis in campi per il padel, restando ovviamente nello stesso perimetro. Ottenuto il via libera, sono partiti il ripristino della palazzina degli spogliatoi, la sistemazione delle recinzioni e la preparazione del fondo per i campi di padel, che saranno realizzati a gennaio insieme al ripristino dei campi in terra rossa. A febbraio l’ultimo step di lavori, con la realizzazione delle aree giochi e percorsi e il ripristino del campo di bocce. Tutti gli interventi saranno a carico della neo costituita società Tennis Padel Cascina ssdrl. Un bel pezzo della struttura, dunque, tornerà presto a disposizione della cittadinanza, mentre la parte del calcetto sarà sistemata in un secondo momento.