Stanno per concludersi i lavori di riqualificazione di via Roma, lato Certosa. Nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 giugno si procederà con l’asfaltatura della strada in 'natural pavement', un materiale che per composizione e colore meglio si addice al contesto paesaggistico e architettonico di questo importante asse viario, che collega il centro del paese al complesso monumentale e museale della Certosa di Calci.

Per consentire i lavori, su disposizione della Polizia Municipale, nei giorni 6 e 7 giugno saranno in vigore il divieto di sosta su ambo i lati e il divieto di transito veicolare, eccezion fatta per i residenti, nel tratto di via Roma compreso tra l’incrocio con via Brogiotti e il civico 90.

L’asfaltatura chiude una serie di interventi svolti nelle settimane precedenti dall’amministrazione comunale di Calci per la riqualificazione di via Roma, dall’area pedonale fino alla caserma dei Carabinieri. Questi lavori hanno riguardato l’ammodernamento del sistema di regimazione delle acque, il rinnovo completo dell’illuminazione pubblica e la sistemazione delle banchine e dei marciapiedi. Terminati i lavori di stesura del manto stradale, sarà necessario attendere tre settimane per il suo perfetto assestamento e quindi procedere con la molatura, un’operazione che consente di scoprire gli inerti (sassi) e dare l'aspetto finale al 'natural pavement'.

Sempre in tema di riqualificazione urbana, hanno preso avvio anche i lavori per il rinnovo dell’illuminazione pubblica in via Brogiotti. Nello specifico, saranno installati nuovi lampioni lungo l’intero tratto di via Brogiotti, che porteranno ad illuminare nel migliore dei modi tutta la strada, il percorso pedonale ed anche l’attraversamento pedonale in corrispondenza del palazzo comunale oltre alla fermata dell’autobus. I lavori sono partiti dall'alto di via Brogiotti così da evitare l'interazione del cantiere con entrata ed uscita delle scuole, dove i lavori si concentreranno dopo la fine dell'attività scolastica. Si tratta, evidentemente, di lavori improntati alla sicurezza stradale e al decoro, senza dimenticare l'importanza dell'efficientamento energetico.

Per consentire l’esecuzione di questi lavori, fino al 1° luglio sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via San Luca, tra l’intersezione con via Brogiotti e il civico 2, mentre in via Brogiotti vigeranno il divieto di sosta con rimozione forzata ed il senso unico alternato con movieri, quando necessario.