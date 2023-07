Vecchiano: al via l'intervento di riqualificazione degli asili nido

Consegnato nei giorni scorsi il cantiere per i lavori finanziati con fondi PNRR ai due asili nido presenti sul territorio di Vecchiano, lavorazioni che prenderanno il via nei prossimi giorni. “Si tratta di importanti interventi che stanno per concretizzarsi: la nostra Giunta, infatti, aveva di recente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato 'Asilo nido I cuccioli di Alfrido a Migliarino - Riqualificazione funzionale di edificio scolastico esistente, con adeguamento sismico finalizzato alla creazione di nuovi posti', dell’importo complessivo di 600.000 euro - afferma il sindaco Massimiliano Angori - di cui 175mila euro per l’adeguamento funzionale degli spazi, e 425mila euro per la messa in sicurezza strutturale”.

"L'asilo nido è ospitato al piano terra dell'edificio scolastico localizzato nella frazione di Migliarino Pisano, in cui è situata anche la Scuola Primaria 'Pardi'. Il progetto di adeguamento e riqualificazione degli spazi esistenti dell'asilo nido prevede di recuperare e annettere alcuni locali della Scuola Primaria non utilizzati, considerato che sono disponibili ulteriori spazi per servizi integrativi posti al primo piano dell'edificio. L’obiettivo è di aumentare l'offerta di nuovi posti per nidi da 14 a 27 unità di nuovi utenti - aggiunge il primo cittadino - l’edificio nel suo complesso è dotato di indagine di vulnerabilità sismica e l’intervento di adeguamento si propone l’obiettivo del miglioramento sismico. Al fine di ottenere il miglioramento sismico richiesto, la nostra amministrazione comunale ha programmato la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico/strutturale del complesso edilizio, divisi in 2 lotti funzionali di esecuzione dei lavori".

"Al via a stretto giro anche l’intervento denominato 'Asilo nido Zerotre a Nodica - Riqualificazione funzionale di edificio scolastico esistente finalizzato alla creazione di nuovi posti' dell’importo complessivo di 550.000 euro - dichiara l’assessore ai Servizi del territorio, Sara Giannotti - come l'altro progetto di Migliarino, anche questo si compone di due lotti il primo PNRR e l'altro finanziato dal Comune. L'asilo nido è ospitato al piano terra dell'edificio di proprietà comunale localizzato nella frazione di Nodica, in cui sono presenti altri servizi pubblici situati al piano primo. Il progetto di adeguamento e riqualificazione degli spazi esistenti dell'asilo nido prevede l’ampliamento della superficie utile e il recupero di alcuni vani non utilizzati. L’obiettivo è di aumentare l'offerta di nuovi posti per l’asilo nido da 39 a 42 unità di nuovi utenti. L’intervento di adeguamento si propone l’obiettivo del miglioramento sismico, oltre un adeguamento funzionale e la messa in sicurezza strutturale. Il giardino esterno del nido sarà aumentato di estensione e riqualificato, e sarà riqualificato anche il centro civico posto al primo piano".

"Oltre 1 milione e 100mila euro di finanziamenti: 460mila euro sono stati ottenuti dalla nostra struttura tecnica comunale come fondi Pnrr, mentre il resto delle risorse sono finanziate direttamente dalle casse comunali per l’adeguamento di queste strutture essenziali per la primissima infanzia: un elemento importante che ci permette di adeguare gli spazi per una richiesta più significativa di servizi dedicati alla primissima infanzia, e quindi un elemento che adesso si somma alla misura prevista dalla Regione Toscana, Nidi Gratis. Relativamente a Nidi Gratis, al momento, il nostro Comune ha già accolto 28 domande pervenute, ed è in corso l’istruttoria relativa ad altre richieste arrivate al nostro ente, tenendo conto di quelli che sono i parametri predisposti dall’ente regionale per accedere a tale misura" concludono Angori e l’assessore alle Politiche scolastiche, Lorenzo Del Zoppo.