Al via la riqualificazione dell'asse pedonale Piazza Cavalieri-Santa Maria

L’asse pedonale da piazza Cavalieri a via Santa Maria, in centro a Pisa, sarà riqualificata con nuovi lastricati in pietra, pubblica illuminazione, fognatura, arredi e videosorveglianza. Il Comune, con il sindaco Michele Conti e l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, annuncia la partenza del piano da 1,5 milioni di euro finanziato con fondi Pnrr, per via dei Mille, via Corsica e piazza Buonamici. Al termine del bando di gara ad evidenza pubblica, Palazzo Gambacorti ha concluso la procedura con l’aggiudicazione provvisoria dei lavori che, salvo procedure di verifica, partiranno dopo la firma del contratto di affidamento che avverrà entro l’estate.

"La riqualificazione di via dei Mille - dice Conti - è un intervento atteso da molto tempo e necessario per porre fine al degrado in cui da anni versa il manto stradale della via che rappresenta un tratto tra i più frequentati dell’asse pedonale da piazza Cavalieri a via Santa Maria. Una parte del principale percorso turistico che si snoda nel nostro centro storico dalla Stazione fino a Piazza dei Miracoli, frequentata ogni anno da milioni di turisti, che viene così restituita al suo valore storico, con il rifacimento dei lastricati in pietra arenaria, dedicando grande attenzione alla fruibilità, accessibilità e sicurezza dei pedoni, che finora è mancata. Non si fermano dunque i cantieri a Pisa: oltre alle grandi opere in corso e al piano di manutenzioni straordinarie che prosegue nei quartieri, stanno procedendo a ritmo spedito le aggiudicazioni di gare con i fondi Pnrr che come Amministrazione abbiamo intercettato. In questo caso il rifacimento dei lastricati in via dei Mille e strade limitrofe fa parte dei 20 milioni di euro assegnati a Pisa per progetti di rigenerazione urbana e dall’inizio dell’anno è la terza gara con fondi Ppnrr già assegnata e pronta a partire".

"Abbiamo dedicato particolare attenzione ai lastricati del centro storico - aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - creando prima una cartografia con tutte le pavimentazioni cittadine e andando poi ad individuare le priorità su cui intervenire. Ci siamo concentrati sulla zona di via dei Mille, aggiudicandoci solo per quest’area il finanziamento di 1,5 milioni di euro di fondi Pnrr, in modo da ricucire l’intero percorso turistico pedonale che collega tutti i punti di maggiore attrazione. Ma non ci siamo fermati: a questo intervento abbiamo aggiunto una cifra importante, pari a 1,840 milioni di euro di fondi comunali, per riqualificare gli altri lastricati del centro storico che versano in condizioni di degrado e che necessitano di interventi costosi per essere ripristinati. Tra questi via Volta, Trento, Beccaria, Coccapani, Vernaccini, Carmignani, Vernagalli, Berlinghieri, piazza Cavallotti, vicolo degli Albiani, via Risorgimento e Roma, con i primi interventi che partiranno già nel mese di marzo".

Il progetto

L’intervento in oggetto si pone come obiettivo il miglioramento dell’accessibilità dell’area, grazie alla creazione di aree ben definite per la circolazione veicolare e aree per il passaggio pedonale, in maniera tale da mettere in sicurezza le utenze deboli ed abbattere le barriere architettoniche presenti. L’esecuzione dell’opera, per cui è stato stimato un tempo di 271 giorni lavorativi, è stata aggiudicata al Consorzio Stabile Poliedro.

Le lavorazioni principali riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale mediante l’impiego di pietra arenaria in via dei Mille, via Corsica e Piazza Buonamici per una superficie complessiva pari a circa 2.500 mq. Il nuovo lastricato verrà montato secondo lo schema a spina nella parte centrale e in modo perpendicolare agli edifici nelle due fasce laterali, che andranno a costituire i nuovi passaggi pedonali completamente accessibili anche per le utenze deboli. E' stato previsto l’installazione del percorso Loges per disabili visivi in corrispondenza delle intersezioni stradali per permettere una migliore accessibilità e fruibilità dell’area.

Le lavorazioni riguarderanno anche il tratto stradale di fronte a Piazza Cavallotti, che allo stato attuale presenta una pavimentazione in lastricato che risulta ammalorata e sconnessa: è previsto lo smontaggio delle pietre, il rifacimento del massetto e il successivo riposizionamento delle pietre secondo l’orditura originaria e infine la stuccatura, in maniera tale da ricreare un piano viabile regolare e accessibile anche per i pedoni. E' previsto inoltre l’adeguamento della fognatura bianca in muratura esistente e la predisposizione dell’impianto d’illuminazione comprensivo di una nuova lampada a muro in Piazza Buonamici e adeguamento dell’impianto elettrico esistente. Sarà inoltre realizzata la canalizzazione per l’impianto di videosorveglianza che dovrà garantirà il controllo sugli ingressi autorizzati ai mezzi motorizzati.