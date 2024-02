Impianti sportivi: il campino da basket di Putignano riqualificato e affidato al Gruppo Scout Agesci

Il campino da basket che si trova nell'area verde tra l'Istituto scolastico Gamerra e l'asilo nido Albero Verde in via Ximenes a Putignano verrà riqualificato e affidato all’associazione Gruppo Scout Agesci Pisa 1 per l’apertura e l’utilizzo dello spazio nei fine settimana. È quanto deciso dal Comune di Pisa nel corso dell’ultima Giunta comunale in cui è stato approvato lo schema di convenzione per affidare la riqualificazione e la gestione dello spazio sportivo, nei giorni di sabato pomeriggio e domenica mattina, all’associazione scout che ha sede nella parrocchia di Putignano.

“L’affidamento del campino di Putignano - spiega l’assessore allo Sport Frida Scarpa - è un altro degli interventi che l’amministrazione comunale sta portando avanti per riqualificare e rendere fruibili gli spazi verdi e le aree pubbliche che possono essere adibiti a piccoli campi sportivi di quartiere, a disposizione dei ragazzi e di tutta la comunità per attività di socializzazione e di sport. Per valorizzare il campino abbiamo trovato un accordo con il Gruppo Scout Agesci che ha sede nella vicina parrocchia. Abbiamo predisposto un’apposita convenzione con l’associazione che aveva fatto richiesta di utilizzo per il sabato pomeriggio e la domenica mattina senza andare a intaccare l’orario scolastico, con il nullaosta della dirigenza scolastica dell'Istituto Gamerra. L’associazione provvederà a riqualificare il campo con nuovi tabelloni, ripristino dei canestri, del manto e delle strisce in terra, oltre alla sistemazione della rete di recinzione dalla parte dell'asilo nido e del cancellino di entrata. Siamo molto soddisfatti di restituire uno spazio aperto a tutta la comunità del quartiere di Putignano, così come abbiamo già fatto a Cisanello alla scuola Gereschi, e proseguiremo in altri quartieri, perché valorizzare gli spazi aperti significa rendere la pratica sportiva accessibile a tutti, non solo come promozione di stile di vita sano, ma soprattutto come riconnessione del tessuto sociale di quartiere, in cui lo sport diventa l’occasione per stare insieme, includere e fare aggregazione".