Il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo ha disposto un contributo di 150mila euro per il recupero delle Cateratte Ximeniane di San Giovanni alla Vena, l'imponente e maestoso edificio di via dei Due Ponti a Vicopisano. "Grazie a questo nuovo finanziamento - ha annunciato il sindaco Matteo Ferrucci - potranno essere portati a termine altri importanti interventi nell'ambito del recupero delle Cateratte Ximeniane. I lavori sarebbero già dovuti iniziare, ma hanno subìto ritardi dato che si sono rese necessarie sia altre analisi strutturali sia indagini geologiche che alcune variazioni del progetto da parte della Soprintendenza. I lavori, quindi, cominceranno, con l'ulteriore stimolo di questo finanziamento nel periodo estivo, non appena sarà validato il progetto che include anche le aggiunte al recupero rese possibili proprio dai 150mila euro concessi dal Ministero".

L'amministrazione ha già una idea precisa della destinazione dell'edificio delle Cateratte, una volta concluso il restauro: "La nostra intenzione - ha detto Ferrucci - è quella, in base a un accordo con le associazioni che da sempre si sono impegnate per promuovere e valorizzare le Cateratte e con i cittadini e le cittadine interessate, di creare un museo dell'acqua e della ceramica in modo che la storia del monumento possa avere il massimo risalto ed essere utile, educativa e fruibile sia per le scuole che per l'intera comunità".