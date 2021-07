Via alla riqualificazione energetica della scuola Verdigi di Pappiana

Previsto il completo rifacimento del tetto della scuola di San Giuliano Terme, per un investimento di 260mila euro

E' stato approvato dalla Giunta comunale di San Giuliano Terme l'intervento di efficientamento energetico della scuola 'Verdigi' di Pappiana. Si tratta di un'operazione inserita nel primo aggiornamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale, e riguarda le opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica del tetto della scuola.

In particolare, da un lato sarà messa in sicurezza la copertura, dall'altro si risolverà in maniera definitiva il problema delle infiltrazioni. Si provvederà con l'aggiunta di isolante termico dopo aver rimosso la copertura esistente. E' previsto anche un nuovo parapetto definitivo. L'investimento dell'amministrazione comunale ammonta a 260mila euro. I lavori inizieranno a fine estate e termineranno entro l'anno.

"Proseguono gli investimenti anche nel mondo della scuola - commentano l'assessora all'istruzione Lara Ceccarelli e il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio - quello alla 'Verdigi' di Pappiana è un intervento che ha come obiettivo il risparmio energetico, tema su cui abbiamo lavorato tanto a livello scolastico e su cui proseguiremo con altri interventi".