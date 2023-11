Rinasce la ex chiesa di San Marco in Calcesana: approvato il progetto di riqualificazione

E' stato approvato dalla Giunta comunale di Pisa il progetto esecutivo in linea tecnica per la riqualificazione della ex chiesa di San Marco in Calcesana e per la valorizzazione delle aree a verde esterne alla struttura. L’intervento è finanziato con fondi PINQUA per un importo complessivo di 1.033.264 euro. I lavori dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026.

"L’atto approvato in Giunta - dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa - dà il via libera all’ennesima operazione di riappropriazione di spazi ed edifici urbani che da decenni risultavano abbandonati e degradati. L’intervento, che prevede il restauro e il recupero sia del fabbricato che dell’area esterna, va a sanare una ferita aperta da troppo tempo e si inserisce in un progetto complessivo di riqualificazione che coinvolge tutta via Garibaldi, che presto sarà oggetto di una completa riasfaltatura e di altre opere di manutenzione".

Il progetto

L’edificio - situato in via Garibaldi, in prossimità del Parco delle Concette e dell’ingresso alla città, lato nord-est delle Mura, ossia nelle vicinanze della porta che conduce verso Calci da cui il nome via/porta Calcesana - da anni versa in stato di abbandono e parziale rovina. Il progetto prevede la riqualificazione dell’immobile con la sistemazione e valorizzazione delle aree a verde esterne alla struttura che saranno convertite in una sorta di area studio all’aperto.

Nel dettaglio sono previsti: interventi per il rifacimento della copertura e per la conservazione e il consolidamento delle travi lignee; opere di conservazione del paramento esterno ed interno in pietra; la realizzazione di pareti divisorie interne inerenti i locali di servizio; la realizzazione di tutti i serramenti (finestre e porte finestre) esterni ed interni; nuove pavimentazioni e nuovi rivestimenti; nuovi impianti.

Per quanto riguarda le aree a verde esterne è prevista la rigenerazione del manto erboso, con l’espianto delle piante attuali e la messa dimora di nuove alberature, e l’installazione di attrezzature (sedie, tavoli, gradinate etc) realizzate in cemento armato ad alta resistenza ed elevata durata, al fine di convertirle in una sorta di area studio all’aperto. Per facilitare l’accessibilità anche ai non vedenti e/o ipovedenti è stato previsto di dotare questo spazio di un percorso tattile plantare integrato appositamente creato per essere percepito sotto i piedi.