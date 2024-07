Vecchiano, nuovo look per piazza Allende: conclusa l'installazione di una nuova area giochi

Piazza Allende di Filettole si rifà il look, grazie a una sinergia tra Comune di Vecchiano e Circolo Arci Bartalini di Filettole. "Abbiamo di recente realizzato un'area inclusiva attrezzata con un gioco multifunzione, un tappeto elastico e un’altalena a cesto, con pavimentazione antitrauma e finitura in erba sintetica" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessora ai Servizi del Territorio, Sara Giannotti.

"Per le lavorazioni, la nostra amministrazione ha investito 46mila euro. Lo spazio sarà completato con uno spazio in autobloccanti per la creazione del vialetto di accesso dalla piazza e la posa di due panchine con tavolo, acquistate con il contributo dei volontari e delle volontarie del circolo di Filettole, in memoria di Antonio Grassotti. Una bella sinergia, quest’ultima, tra istituzione e associazione di volontariato, consueta per il nostro territorio e a beneficio di un risultato concreto per tutta la collettività".

"Abbiamo avviato nei mesi scorsi, come amici e amiche del Circolo di Filettole, una raccolta fondi in memoria di Antonio Grassotti, scomparso prematuramente in un incidente stradale ad Avane il 31 ottobre 2021. Una testimonianza concreta di quanto il Circolo convogli anche le spiccate attitudini solidali, proprie della nostra comunità" afferma il componente del direttivo del Circolo Arci Bartalini, Luca Spinesi.

"Per l’occasione le risorse economiche saranno utilizzate per acquistare due panchine accessibili e destinate a tutte le fasce di popolazione, seguendo la filosofia dell’inclusione e dell’aggregazione sociale, da installare in piazza Allende a cura del Comune di Vecchiano". La spesa per le panchine si aggira sui 4mila euro.