Castelfranco: avviato il cantiere per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria sui marciapiedi di via Togliatti ad Orentano. L’intervento prevede la completa demolizione dei marciapiedi in Via Togliatti per un tratto di circa 300 metri, e il successivo rifacimento con nuovi cordonati e zanelle in calcestruzzo prefabbricato. Sarà inoltre realizzato un nuovo sottofondo e completata la pavimentazione in masselli autobloccanti. Rispetto agli attuali marciapiedi, larghi 1 metro, su un lato della strada saranno realizzati di 1,50 metri. Infine sarà effettuata l'asfaltatura finale previa fresatura della strada per l’intera lunghezza.

L'intervento rientra nell'ambito dei lavori finanziati con fondi PNRR e ha comportato un impegno di spesa di 150.000 euro. Nell’ambito del progetto saranno inoltre sistemati i tratti di fognatura acque piovane esistenti e infine sarà realizzata una nuova segnaletica orizzontale. Per permettere di effettuare i lavori in sicurezza, su via Togliatti fino al 30 ottobre è stato istituito il divieto di sosta in ambo i lati con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli e la regolamentazione della circolazione stradale a senso unico alternato a mezzo semafori o a vista.