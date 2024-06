La riqualificazione del mercato Paparelli è realtà: la soddisfazione di Confesercenti

“Con il via libera del Consiglio comunale, grazie anche all’importante contributo delle forze di minoranza, la riqualificazione del mercato di via Paparelli è realtà. Una grande risultato frutto di un lavoro di collaborazione con gli uffici comunali e con l’assessore Pesciatini che ha accolto le richieste dell’Anva nella loro totalità”. E’ Mirco Sbrolli, presidente Anva Confesercenti Pisa, ad esprimere la soddisfazione degli ambulanti per la conclusione dell’iter di riqualificazione del mercato bisettimanale di via Paparelli.



“L’obiettivo era quello di riordinare il mercato sia il mercoledì che il sabato, partendo dall’eliminazione delle concessioni ormai decadute - spiega Sbrolli - alla fine il mercoledì il mercato passerà da oltre 240 banchi a 194, 10 dei quali alimentari; il sabato gli operatori saranno invece 212, sempre con 10 alimentaristi. La riduzione dei banchi è stata compensata con un aumento a 7 metri delle dimensioni come richiesto dagli stessi ambulanti. Siamo soddisfatti che alla fine gli uffici tecnici del Comune, con il sostegno dell’assessore Pesciatini, abbiano accolto la nostra proposta di mantenere inalterata l’area mercatale anche se con meno banchi, aumentando la superficie di vendita di ogni operatore. Una battaglia, la nostra, che ha dovuto vincere le resistenze di chi invece preferiva ridurre la dimensione del mercato per creare nuovi parcheggi. Una posizione, agli atti dei verbali di concertazione, che sacrificava gli ambulanti e che per fortuna è stata superata dalla nostra proposta”.



Per Sbrolli ci sono però ancora due questioni aperte per quanto riguarda i mercati cittadini. “Innanzitutto quello di San Martino il cui trasferimento in piazza Toniolo è stato bloccato nonostante con l’amministrazione comunale fosse stato trovato l’accordo con tanto di nuova planimetria. Un mercato che sta lentamente morendo - insiste il presidente Anva Confesercenti Pisa - e per il quale bisogna intervenire in tempi rapidissimi. Abbiamo in mente qualche proposta alternativa, ma piazza Toniolo è l’unica scelta. Scelta che, ripetiamo, era stata condivisa da tutti compreso Palazzo Gambacorti. Infine la questione del mercato di Pisanova, anch’esso in crescenti difficoltà per la sua attuale collocazione. Abbiamo aperto un dialogo per individuare una nuova area, anche alla luce del fatto che ad oggi gli operatori presenti si sono ormai ridotti a 9 rispetto ai 29 previsti dal nuovo Piano del commercio su aree pubbliche”.