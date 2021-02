Porta a Mare: "C'è un progetto di riqualificazione del parcheggio tra via Livornese e via del Chiassatello?"

“C’è oppure no un progetto di riqualificazione del parcheggio tra Livornese e via del Chiassatello? E, se non c’è, l'amministrazione comunale ritiene necessaria ed importante la riqualificazione di questa area oppure no?”. E' quanto chiedono i consiglieri comunali Benedetta Di Gaddo e Marco Biondi, entrambi del Pd, in una interrogazione urgente al sindaco Di Pisa, Michele Conti. “Questo parcheggio - così scrivono i due esponenti dem - versa in uno stato di grave degrado ed è utilizzato soprattutto dai residenti delle vie limitrofe. Sarà molto importante anche in previsione della realizzazione delle nuove abitazioni tra la Corte Sanac e la Coop”.