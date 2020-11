Ghezzano, via libera per la riqualificazione del parco pubblico

La Giunta comunale di San Giuliano Terme ha approvato nella seduta del 26 novembre il progetto esecutivo per la riqualificazione del parco pubblico in piazza Tempesti nella frazione di Ghezzano. Ammonta a 15mila euro l'investimento previsto dall'amministrazione comunale.



Ecco il dettaglio degli interventi divisi per sezione:

Area giochi

Potatura e alleggerimento delle due piante di pino che segnano l'ingresso al parco e ripristino dei giochi per bambini danneggiati: al posto del gioco musicale sarà installato un gioco con i colori. Previsto inoltre l'acquisto di nuovi arredi da giardino: un tavolo con panche che andrà a sostituire quello esistente e un cestino per la raccolta dei rifiuti.

Area a verde

Abbattimento del pino inclinato posto a ridosso del muro di recinzione (P3); potatura del boschetto di lecci composto da cinque piante; potatura della pianta di robinia e rimozione della parte secca; abbattimento del pino inclinato dietro al bosco di lecci (P7) per consentire lo sviluppo di quest'ultimo e della robinia; potatura con rimonda dal secco delle cinque piante di pino disposte in doppio filare (P4, P5, P6, P8, P9) che assicurano l'ombreggiatura del parco; abbattimento del pino posizionato in prossimità del muro perimetrale del parco (P10).

Aiuola e pista asfaltata.

Sulla parte destra del parco, alle spalle del boschetto di lecci, c'è un percorso asfaltato con all'interno un'aiuola, una pianta di pino, una pianta di magnolia e una ceppaia residuo di un precedente abbattimento. Due gli interventi previsti: fresatura della ceppaia esistenze con messa a dimora di una nuova pianta; sul pino si procederà con un intervento di potatura con rimonda dal secco; scarifica della superficie asfaltata della "pista", fresatura delle radici affioranti e nuova bitumatura (previa approvazione di un tecnico qualificato per individuare con esattezza l'area su cui intervenire senza danneggiare la pianta).



"La cura degli spazi pubblici è da sempre al centro di quest'amministrazione e intendo proseguire su questa linea fin da subito - afferma Filippo Pancrazzi, assessore all'Ambiente - offrire ai residenti spazi e parchi pubblici ben curati è ancora più importante in un periodo come quello che stiamo vivendo, dove gli spostamenti sono limitati e spesso circoscritti alle immediate vicinanze della propria abitazione. Si prevede di completare i lavori entro la prossima primavera".

"Prosegue l'attenzione verso le aree a verde comunali. Piazza Tempesti e il suo parco pubblico sono luoghi molto frequentati da tutta la frazione di Ghezzano e rispondiamo presente alle proposte dei cittadini che chiedevano interventi migliorativi in questo parco - aggiunge il sindaco Sergio Di Maio - oltre alle attività commerciali, oggi purtroppo a mezzo servizio a causa della situazione sanitaria, vi sono molti residenti che ne usufruiscono nel rispetto delle regole e la qualità di questa fruizione è un nostro obiettivo e va garantita. Nel 2021 sarà inoltre prevista la realizzazione di una fontanella di acqua potabile".

