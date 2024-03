Completata la riqualificazione al centro di piazza Dante

Il Comune di Pisa ha terminato i lavori di riqualificazione dell’area a verde al centro di piazza Dante. Alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti e del vicesindaco con delega al verde pubblico Raffaele Latrofa, è stato presentato stamani 30 marzo la parte centrale della piazza che è stata riaperta al pubblico. L'intervento ha previsto la realizzazione di una piccola area giochi attrezzata per i salti, la ricollocazione della panchina semicircolare in marmo, il rifacimento dell’area a prato e l’inserimento di nuovi alberi, specie vegetali arbustive ed erbacce perenni.

"In piazza Dante - spiega il sindaco Michele Conti - abbiamo realizzato un piccolo intervento di riqualificazione al centro dell’area verde per valorizzare la piazza e renderla più fruibile ai cittadini. Un progetto mirato a renderla più bella, dotarla di un verde più curato, di una piccola area gioco attrezzata, che può diventare un piacevole luogo di sosta e aggregazione per bambini e famiglie che vivono in centro storico, per gli studenti universitari o per i turisti di passaggio. Come abbiamo già fatto in tante piazze cittadine, è un'altra riqualificazione che utilizza l’elemento del verde per riportare decoro e bellezza all’interno del centro storico, con attenzione alla funzione sociale di ritrovo che nelle piazze deve essere sempre mantenuta e valorizzata. In centro storico sono tanti i piccoli e grandi interventi che da anni portiamo avanti con attenzione al decoro urbano: dai lastricati, ai cestini uniformati, alla rimozione delle scritte sui muri, al sistema di dehors e fioriere lungo l’asse pedonale, alla cura del verde e degli impianti floreali nelle piazze principali. Un’attenzione ai piccoli particolari che, nel lungo tempo, può fare la differenza, sia per i turisti che arrivano a visitare le bellezze della nostra città, che per i cittadini che vogliamo riportare a vivere all’interno del centro storico".

"Con quest’opera di riqualificazione - dichiara il vicesindaco Raffaele Latrofa - che ha previsto la piantumazione di 6 nuovi alberi e 500 essenze arbustive, abbiamo creato al centro della piazza un’area verde più bella e accogliente pensata per offrire agli abitanti e alle famiglie del centro storico uno spazio più decoroso dove potersi ritrovare. Un investimento dell’Amministrazione Comunale di circa 50mila euro che, così come in tutte le riqualificazioni del verde fatte in città da questa Amministrazione, prevede anche l’installazione dell’impianto di irrigazione automatico. Per venire incontro alle richieste degli abitanti, abbiamo inoltre inserito tra le piantumazioni anche due alberi di arancio amaro, a memoria della storica via degli Aranci che corre proprio adiacente alla piazza. Un altro esempio del nostro impegno che corre seguendo il binario parallelo delle grandi opere importanti per la città e delle piccole riqualificazioni che danno risposte ai cittadini, con l’attenzione a uniformare gli interventi nei quartieri e in centro storico".

Il progetto di riqualificazione, nel dettaglio, ha previsto l’inserimento al centro dell’area verde di un piccolo spazio giochi realizzato con pavimentazione anti trauma in gomma di colore verde, sfumata verso l'esterno, al fine di rendere più sicura e fruibile l’area, con l’installazione di tre giochi a trampolino di forma circolare con bordo anti-caduta. E' stata inoltre ricollocata la porzione di panchina semicircolare in marmo, realizzato un percorso pedonale con pendenza massima dell’8%. Sono stati messi a dimora 4 alberi di acero e 2 alberi di arancio amaro, oltre a 500 specie vegetali arbustive ed erbacee perenni. E' stata piantata una siepe perimetrale di mirto e realizzate delle bordure esterne alla siepe, formate da erbacee perenni quali verbena, salvia nemorosa, lavanda, gaura, salvia russa. Dietro la panchina nell'area gioco è stata realizzata un’aiuola in cui sono ripiantate alcune piante di strelizia e agapanto che erano già presenti nell'area verde. Per la scelta delle specie sono state valutate la provenienza delle specie stesse, privilegiando specie vegetali autoctone e rustiche e tenendo conto della adattabilità alle caratteristiche climatiche. Il progetto ha previsto infine l’irrigazione delle piante attraverso l’installazione di un impianto automatizzato con programmatore ed ala gocciolante a servizio delle piante.