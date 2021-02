Castelfranco di Sotto, riparte l'iter per la riqualificazione di Piazza Garibaldi

Riprende il via l'iter che porterà alla riqualificazione di Piazza Garibaldi. Il percorso avviato dal Comune di Castelfranco di Sotto ad aprile 2019, interrotto a causa dell'incombere dell'emergenza sanitaria da Covid-19, riparte. Dopo il lancio del 'Concorso di Idee per riqualificazione di P.zza G. Garibaldi', sono pervenuti tre progetti entro la data di scadenza di fine giugno 2019. Un Concorso sviluppato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa.

Infatti le tre progettazioni proposte saranno esaminate da una Commissione giudicatrice, che è stata appena nominata con determina del responsabile del settore tecnico e sarà formata da tre membri: Arch. Pierguido Pini, Responsabile P.O. Settore 3 Tecnico (Presidente), Arch. Gabriele Cei (membro proposto dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Pisa, esperto in qualità urbana ed architettura del paesaggio) e Dott.ssa Agronomo Martina Giachini (iscritta all’Ordine degli Agronomi, esperta in botanica e relatrice dello studio di valutazione della stabilità degli esemplari di Pino Domestico presenti in P.zza Garibaldi, area oggetto del Concorso di Idee). L’Arch. Ilaria Bellini dell’ufficio urbanistica sarà il segretario verbalizzante.

La Commissione avrà tempi molto definiti: i mesi di marzo e aprile 2021 serviranno alla valutazione dei progetti; entro il 10 maggio 2021 (come da cronoprogramma del decreto interministeriale dei contributi alle progettazioni a favore degli enti locali per il 2021) andrà affidata la progettazione definitiva ed esecutiva, grazie al contributo statale a fondo perduto di € 30.000.

“Il lockdown e l'emergenza sanitaria hanno interrotto un importante percorso di riqualificazione che adesso riparte a grande velocità - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - Piazza Garibaldi rappresenta, nell’immaginario collettivo di Castelfranco di Sotto, l’area verde più importante della comunità nonché luogo di svolgimento di numerose cerimonie civili, religiose, eventi dell’amministrazione comunale e di tradizioni locali come il Palio. La nostra amministrazione è convinta che il progetto di 'Una nuova Piazza Nova' possa rappresentare per Castelfranco un simbolo di vera e propria ripartenza. La completa riqualificazione di Piazza Garibaldi era uno degli obiettivi che ci eravamo posti per questa nuova legislatura e tenacemente cercheremo di realizzarlo anche grazie ai contributi agli investimenti che stiamo riuscendo ad ottenere. Pur nelle limitazioni dovute al momento che stiamo vivendo, cercheremo di informare e coinvolgere tutti i cittadini e le categorie economiche in questo bellissimo percorso di rinascita di un’intera comunità”.